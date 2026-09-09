Gijón homenajea a Federico García Lorca en el 90 aniversario de su asesinato con tres propuestas teatrales y una exposición: "Es una figura fundamental de nuestra cultura"

Con el objetivo de homenajear a Federico García Lorca cuando se cumplen 90 años de su asesinato, la Fundación Municipal de Cultura de Gijón ha impulsado para este fin de semana el ciclo "Teatro para un aniversario. Lorca 1936-2026", con el que ofrecerá tres propuestas teatrales en el Antiguo Instituto. Los pases estarán acompañados por la exposición "Lorca en Asturias", obra de Boni Ortiz, que estará abierta desde este jueves hasta el domingo 27. "Noventa años después, seguimos leyendo, representando y escuchando las palabras de Lorca sobre cuestiones que forman parte de nuestro presente", resaltó la edil de Cultura, Museos e Industrias Creativas, la forista Montserrat López Moro, en la presentación del ciclo.

La función que acogerá el Antiguo Instituto el viernes a las 19.30 horas será "Federico. No hay olvido, ni sueño: carne viva", de la compañía "Proyecto 43-2", de Castilla y León. En esta obra creada por María San Miguel se incide en la información que se ha ocultado durante décadas acerca del asesinato de Lorca. Desde "Proyecto 43-2" apuntaron que "es un documento entre el recuerdo, el deseo y la imaginación que viaja hasta el fondo de la tierra, donde habitan los desaparecidos y desaparecidas".

El sábado a las 19.30 horas será el turno de "Si yo fuera Federico", de "Factoría Norte". El director de la compañía, Borja Roces, subrayó acerca de esta obra que "es un lienzo en blanco en el que se rinde homenaje a la voz del poeta y a la nuestra como compañía de barraca y furgoneta". "Establecemos un diálogo entre él y nosotros con una obra sobre libertad, creación, diversidad y memoria", desarrolló Roces.

Por último, el domingo a las 19.30 horas se podrá disfrutar de "Cartas a Lorca", de "Luz de gas teatro", quienes a través de la interpretación de Ici Díaz, Mayra Fernández, Francisco Pardo y Nacho Ortega "bucearán entre la correspondencia de Federico García Lorca con la intención de armar un puzle sobre su vida y su obra literaria".

Desde la Fundación Municipal de Cultura reivindican que "son miradas escénicas distintas y obras que invitan a redescubrir la vigencia de un autor cuya voz sigue apelando a la libertad, la memoria y la defensa de la cultura frente a la intolerancia". La entrada a estos pases será gratuita, pero es necesario conseguir las entradas en la web de la Fundación Municipal de Cultura.

Más allá de estas obras de teatro, el Antiguo Instituto ofrece desde este jueves hasta el domingo 27 de septiembre la muestra "Lorca en Asturias", que cuenta con numerosas fotografías, documentos y testimonios recogidos por Boni Ortiz sobre los vínculos de García Lorca con Asturias, sus ateneos obreros y su experiencia de "La Barraca".

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Después, la muestra "Lorca en Asturias" estará del 8 al 31 de octubre en el Ateneo de La Calzada y del 3 al 30 de noviembre en el CMI de El Llano.