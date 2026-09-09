Gijón impulsa el último presupuesto del mandato desde la congelación de impuestos y con un tope de crecimiento del 4%

La aprobación inicial tanto en la Junta de Gobierno como en la comisión de Hacienda de una propuesta de ordenanzas fiscales para 2027 que se asienta sobre una congelación casi total de impuestos, tasas y precios públicos para el año que viene coloca el primer pilar del que será el último presupuesto del actual mandato municipal bajo el gobierno de Carmen Moriyón. Un presupuesto que por ley, y tras un cambio sobre el anuncio inicial del gobierno estatal, tiene un tope de crecimiento del 4% sobre los casi 310 millones a los que el Pleno dio luz verde como presupuesto del Ayuntamiento para 2026. Y un presupuesto que, como explicó la edil de Hacienda, la forista María Mitre, servirá para "materializar todo lo que tenemos en marcha pero también para iniciativas nuevas".

Al tiempo que la concejalía de Hacienda busca cerrar ese nuevo presupuesto a lo largo de esta semana, la oposición tiene ahora diez días para presentar enmiendas a las ordenanzas. No tienen mucho margen de maniobra. La propuesta del equipo de Mitre se limita a modificar 15 ordenanzas ya existentes –siete de ellas de los organismos autónomos– y crear una nueva, que fija una tasa por la realización de pruebas de contraste que soliciten aquellos conductores que hayan dado positivo en pruebas de alcoholemia o drogas. Son 55.53 euros por el análisis clínico de alcohol y 123,48 por el de drogas.

Un alcoholímetro. / Angel Gonzalez

En lo que tiene que ver con los impuestos municipales, que son el elemento sustancial ya que de ellos procede un tercio del total de los ingresos del Ayuntamiento, solo se toca el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras (ICIO) y no para subirlo. Se eleva hasta el 50% la bonificación aplicable a la construcción de viviendas de protección oficial como incentivo fiscal para impulsar este tipo de edificaciones y se amplía a espacios comunes del edificio la bonificación existente para obras que favorezcan el acceso y habitabilidad de personas con discapacidad. "Hemos demostrado que para que Gijón crezca no se necesita recurrir a subidas indiscriminadas de impuestos", destacó Mitre tras presentar el documento a los grupos municipales.

Más bonificaciones para las viviendas protegidas

El no de la izquierda ya lo tiene vistas sus primeras valoraciones. Para la socialista Marina Pineda se evidencia que la propuesta fiscal del gobierno es "decepcionante y populista, responde a sus planteamientos ideológicos y no a las necesidades reales de la ciudad". Denuncia Pineda que la reducción de impuestos por parte del Ayuntamiento solo repercute "en quienes tienen un mayor nivel de ingresos" y que el mantenimiento de los servicios públicos se garantiza solo "por el importante incremento de las aportaciones del Estado y la Comunidad Autónoma". A Pineda tampoco le convence el cambio en el ICIO ya que, asegura,"repercutirá únicamente en el beneficio de los constructores y no en el de quienes lo necesitan realmente, en un intento más de salvar el fallido Plan Llave”.

"Sin dinero para arreglar un bache"

"Continuista, sin una sola innovación, que no profundiza en la progresividad y que no solo no garantiza los ingresos necesarios para financiar de manera suficiente los servicios públicos municipales que Gijón se merece, sino que los descapitaliza". Así ve es propuesta fiscal el portavoz de IU. Para Javier Suárez Llana se está ante otra "oportunidad perdida para modernizar la fiscalidad municipal y para garantizar la financiación necesaria sobre la base de gravar más a las grandes actividades económicas y los grandes patrimonios de nuestra ciudad".

Por su parte, Olaya Suárez, líder de Podemos, denuncia que el "gobierno municipal insiste en su negacionismo tributario: 4 años congelando las tasas mientras la inflación ha subido casi un 10% en este tiempo" y establece que "la capacidad económica del Ayuntamiento sigue debilitándose: para sostener el aumento de los gastos fijos que tenemos sin aumentar los ingresos, este gobierno no tendrá otra vía que renunciar a inversiones necesarias y sacrificar el ahorro de las arcas públicas, como viene haciendo. Luego que vayan a explicarles a los vecinos de los barrios que no hay dinero para arreglar un bache o para pintar un paso de cebra. Cuando se debilita lo público, lo que se resiente es la equidad.