Nunca fue fácil empezar las clases, ni para alumnos, ni para los profesores. Sin embargo, en el colegio Virgen Reina de Gijón se las han ingeniado para que la vuelta a las aulas sea más amena. Las instalaciones del centro han sufrido un cambio rotundo en los últimos días, sumando una decoración que a muchos de los alumnos les ha sonado al momento y es que el colegio se ha convertido en Hogwarts, la famosa escuela de magia y hechicería del mundo de Harry Potter.

EN IMÁGENES: Hogwarts está en Gijón: el colegio en el que Harry Potter y las clases de magia se hacen realidad / Marcos León / Marcos León

"Cada año tenemos una temática diferente y, en esta ocasión, como en 2027 se cumplen 30 años del lanzamiento del primer libro hemos decidido ambientar la escuela de Harry Potter", explica Jaime Llavona, coordinador de la iniciativa y uno de los docentes que ha recibido este miércoles a los alumnos caracterizado como uno de los profesores de la película.

Cuando esta mañana han llegado los alumnos, no les recibieron sus habituales profesores, sino que fueron Dumbledore y McGonagall los que les dieron la bienvenida. "Las caras eran de sorpresa absoluta, con la boca abierta muchos de ellos. También los padres se sorprendieron muchísimo. Es una saga que tiene tres décadas y muchos de los padres ya crecieron con ella", expresa Llavona.

Después de la recepción institucional, los alumnos fueron pasando, uno por uno, por el sombrero seleccionador que los fue enviando a cada una de las casas de Hogwarts: Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw y Slytherin. "Durante el curso, pueden sumar puntos con los exámenes, pruebas, ejercicios y comportamiento y al final del año se premiará a la ganadora", detalla.

Y es que esta iniciativa va más allá del comienzo de las clases o la decoración de los pasillos y aulas. Durante todo el curso la temática irá centrada en el universo de Harry Potter, así como días especiales como puede ser el del libro. "A los de doce o trece años les pilla de lleno y les encanta. Los mayores ya conocen el mundo y también les ha enganchado y los más pequeños, simplemente por el cambio de la decoración les ha flipado", asegura Llavona.

Cada zona del colegio la han decorado con una temática diferente. La planta baja, donde está el patio infantil simula la estación de tren de Londres. La primera planta se ha caracterizado como el callejón Diagón donde se encuentra la tienda de baritas o el banco de Gringotts. También el callejón Knockturn. Las aulas de quinto y sexto, se han transformado en las diferentes clases de Herbología o Pociones y el último piso, el gimnasio, es ahora un campo de Quidditch.

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"La idea surgió en junio y estos días antes del inicio de las clases hemos estado decorando para tenerlo todo listo", desvela el docente que reconoce que "sin un claustro unido" no sería posible la iniciativa. "Nos llevamos muy bien entre todos y este buen ambiente genera cosas como estas. Lo hacemos por los alumnos y ver que el colegio puede ser algo diferente a lo que están acostumbrados", afirma.