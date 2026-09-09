Las irregularidades en Divertia y la crisis de Ceuta marcan el inicio del curso político en el Pleno de Gijón

Desde Divertia a Ceuta irán los debates políticos con los que arrancará la Corporación gijonesa el nuevo curso en el salón de plenos. De enfrentar al equipo de gobierno con las irregularidades detectadas en la gestión de Divertia que provocaron la orden de cese por parte de la Alcaldesa del presidente de la empresa, el edil no adscrito Oliver Suárez, se encargarán PSOE, IU y Podemos. El PSOE ha solicitado una comparecencia del forista Jesús Martínez Salvador en su condición de nuevo presidente de Divertia para que ofrezca detalladas explicaciones sobre los contratos vinculados a los conciertos celebrados en el parque de los Hermanos Castro. Por su parte, los portavoces de IU y Podemos, Javier Suárez Llana y Olaya Suárez, firman dos proposiciones para que el Pleno ordene, por un lado, la fiscalización por parte de la Sindicatura de Cuentas de las contrataciones de Divertia de los últimos tres años y, por otro, la creación dentro del Ayuntamiento de una comisión de investigación.

Vox es, por otra parte, quien se ha encargado de poner el foco en Ceuta y en las relaciones entre España y Marruecos. En concreto, lo primero que busca la edil Sara Álvarez Rouco en su proposición sobre el asunto es un posicionamiento oficial del Pleno de Gijón reafirmando "solemnemente" la "plena e indiscutible soberanía española sobre Ceuta, Melilla, las islas Chafarinas,el peñón de Vélez de la Gomera, isla del Perejil, y las islas y peñón de Alhucemas, plazas y lugares de soberanía española en el norte de África". La proposición de Vox sigue con otros nueve puntos de acuerdo donde se piden, entre otras cosas, que Marruecos haga una declaración de respeto a la soberanía española y acepte el retorno de todos los llegados a Ceuta, sean mayores o menores, y que España suspenda su tratado de amistad con Marruecos y revise todos los acuerdos de cooperación entre ambos países.

Público en uno de los conciertos organizados por Divertia en el parque de los Hermanos Castro. / Juan Plaza

"Blanqueo castrista" desde la Semana Negra

Sin abandonar la política internacional, aunque sin salirse de Gijón, Vox lleva al Pleno otra proposición para que se exija a la Semana Negra que "deje de servir de plataforma para blanquear la dictadura castrista u otros regímenes comunistas". Del cumplimiento de este requisito dependería la subvención municipal que reciben los organizadores del festival.

El paquete de proposiciones presentado por la oposición al Pleno se completa con la propuesta de Podemos para diseñar el plan "Xixón ciudad jugable" y la de IU de crear una red municipal estable de locales de ensayo. Ya en formato pregunta, el PSOE se interesa por el vallado de las vías en El Lauredal, el ruido que generan los eventos en el entorno de Hermanos Castro y el recinto ferial y las denuncias vecinales sobre proliferación de roedores. IU quiere conocer las medidas de control del ruido en zonas de ocio y el calendario para el reglamento de participación ciudadana y Vox indaga sobre los aparcamientos que tiene pensado desarrollar el gobierno antes de que acabe este mandato.

Además se han presentado dos ruegos. Uno del PSOE pidiendo un aparcamiento provisional en Nuevo Roces y otro de Vox para que se elimine el carril bici de la calle General Suárez Valdés en cuanto se cumplan los cinco años de mantenimiento exigidos por tener financiación europea.