Iván Álvarez Raja, candidato en las primarias del PSOE de Gijón: "Mi objetivo es sacar a los mercaderes del templo de la Casa del Pueblo, que no es suya"

Iván Álvarez Raja (Gijón, 1974), recién readmitido como militante tras el carpetazo a la denuncia de acoso sexual que pesaba sobre él y que lo había apartado del partido desde febrero, concurre a las primarias del PSOE de Gijón con el objetivo de "expulsar a los mercaderes del templo", que en este caso implica a buena parte de la ejecutiva que él mismo integraba como secretario de Ideas y Programas y a quien ahora demanda por su despido como asesor del grupo municipal socialista.

¿Tenía en mente presentarse a las primarias desde hace mucho?

No, porque no sabía cuándo se iba a resolver mi proceso. Me enteré de esta noticia interna del partido por LA NUEVA ESPAÑA, el jueves por la tarde, y no sabía si estaba ya readmitido o no. Pensé que una forma de comprobarlo era tramitar mi candidatura a las primarias, porque solo pueden militantes. Sigo en una especie de limbo jurídico. Sé que estoy de baja laboral, pero no sé más, y en octubre tengo el juicio por mi despido, que fue nulo. Si antes ya lo era, ahora es doblemente duro.

Algo más le llevaría a dar el paso.

Como no me han dejado hablar en seis meses, me apetece mucho participar y debatir sobre la vida orgánica del partido y de la ciudad. Yo era el secretario de Ideas y Programas y en febrero, cuando me expedientaron, tenía el borrador de la estructura del programa electoral. Dejé las ideas por escrito y muy claras. Y todo iba muy bien hasta el día antes del eclipse (la ejecutiva impulsó a Lara Martínez como candidata en vez de a Manuel Vallina-Victorero, que sonaba como favorito). También había dejado un borrador de la conferencia política: tenía pensado invitar a Anne Hidalgo, en aquel momento alcaldesa de París, y a Mamdani.

¿El alcalde de Nuevo York?

Era la idea. En estos cuatro o cinco días me he hecho 3.000 kilómetros en mi Peugeot para volver a Gijón, porque no estaba aquí, y por el camino he hablado con compañeros de Badajoz, Sevilla, Madrid. Y ahí ves que los problemas de la gente son los mismos.

En estos cuatro o cinco días me he hecho 3.000 kilómetros en mi Peugeot para volver a Gijón, y por el camino he hablado con compañeros de Badajoz, Sevilla, Madrid; los problemas de la gente son los mismos

¿Podrá reunir 189 avales?

No lo sé, pero ya le gané tres elecciones al aparato: las de Borrell contra Almunia, las de Pedro Sánchez después de que lo echaran y las de Adrián (Barbón), aunque esta última ya venía más rodada. La militancia, como la gente, siempre es más lista que sus dirigentes. La propuesta del secretario general (en referencia a Monchu García y a la candidatura de Lara Martínez) se hizo a destiempo, sin consenso, y ha generado una gran controversia. Ya me está llamando gente, y eso que aún no tomé posesión de la sala que me han asignado, que curiosamente era la que usaba antes de todo este proceso incomprensible.

La denuncia de acoso.

Parte de la ejecutiva se saltó la confidencialidad y la presunción de inocencia con este tema. He pasado por un calvario absolutamente innecesario y exigiré responsabilidades por las vías internas y por las legales. Además, se ha estado hablando de mí y no de las cosas importantes. Este día que estuve en Madrid lo comenté con un ministro del Gobierno. Es amigo mío desde hace 30 años y le dije que teníamos cosas paradas, como el plan de vías y la ronda oeste, o la vivienda. En Gijón hay que construir 5.000 casas baratas.

Si no es candidato, ¿querría ir en la lista y ser concejal?

Nunca dejé la política, simplemente en esta última etapa pasé por una crisis personal causada curiosamente por dos denuncias falsas de dos mujeres. La primera la dejé pasar porque era la madre de mi hija, hoy fallecida. Esta vez no lo voy a dejar pasar. Me han sometido a un proceso kafkiano e injusto. Estoy en el protocolo antisuicidio del Principado. Y coincido con Carmen Moreno en que en estos años de Foro Carmen Moriyón ha estado durmiendo la siesta: habíamos dejado una estructura de ciudad montada y hoy hay muchas cosas paradas.

Para trabajar eso, más allá de su readmisión como militante, tiene que reintegrarse en el partido. ¿Lo ve posible?

Lo veo mal. Sé que muchas personas me han echado de menos en la ejecutiva por decisiones que se han tomado. Se han dedicado a hablar más de mí y de disputas de poder que de las cosas que importan. Hoy hay fuerzas vivas internas, como un magma a punto de ebullición, y no sabemos por dónde va a salir. Creo que mucha gente no comparte las decisiones de una parte de la dirección y de personas como Monchu García y esa alianza que me sorprende de turborrenovadores y mineros prejubilados frente a un sector del metal, que siempre fue la columna vertebral de la agrupación, donde por lo que a mí me llega hay un profundo malestar. Contra eso me rebelo.

¿No lo va a tener fácil Lara Martínez?

Es la testaferro de Monchu. Se pasó la Feria de Muestras autodescartándose y cambió de opinión en 24 horas. Y a Monchu yo lo conocí hace mucho, cuando su lema era «cortar los hilos», y de aquella defendía no hacer nada sin consenso. Es una decepción personal. Algo pasa cuando la gente de aquí empieza a ir a Oviedo. Se atonta.

¿El PSOE hoy podría retomar el gobierno?

Es complicado. Necesitaríamos cinco elementos. Un buen candidato, como en la época de Tini (Areces) y Paz (Fernández Felgueroso), además de un buen equipo y un programa renovador. También una buena campaña y, por último, el clima político, que es la única cosa que no dependerá de nosotros. Pero mi objetivo es sacar a los mercaderes del templo, en este caso de la Casa del Pueblo, que es la mía y la de mucha más gente y no suya. n