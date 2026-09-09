Javier Martínez, presidente de Otea recibe el "Gijonés del Año": "Tenemos que buscar profesionales para la hostelería y para ello mejorar salarios y respetar la conciliación"

Javier Martínez Fernández es el actual presidente de Otea Asturias, uno de los rostros más conocidos de la hostelería gijonesa y además fue vicepresidente del Sporting hasta 2022. Recibe este jueves en el Real Club Astur de Regatas el premio "Gijonés del año", en su edición de 2025. Este galardón lo entrega la revista "Vivir Gijón", en cuyo jurado se encuentra LA NUEVA ESPAÑA.

¿Qué supone este reconocimiento para usted?

A nivel personal es un honor, claro. Sinceramente, se me hace difícil de procesar. Sobre todo, cuando uno echa la vista atrás y recuerdas sus inicios. Uno jamás imagina que va a protagonizar un reconocimiento de tanta categoría en su propia ciudad.

El jurado explica que supo devolver todo lo que su tierra le ha dado. ¿Gijón qué le ha dado a Javier Martínez?

Gijón me lo ha dado todo. Es donde he crecido profesionalmente, donde he formado una familia y donde he sido y soy muy feliz. El premio, entiendo, es un reconocimiento a los valores del esfuerzo, la constancia y la honestidad. Son valores que mis padres me inculcaron desde la cuna. Es un regalo muy hermoso que tu ciudad te reconozca.

¿Y Javier Martínez a Gijón?

Le he dado muchos menos de lo que Gijón me ha dado a mí. Tampoco creo que me corresponda juzgarlo. Simplemente he intentado ser una persona que participa y se preocupa por los problemas de su ciudad. Eso a veces te roba ese tiempo para estar con tu familia.

Recientemente este periódico entrevistaba a Ángel Lorenzo, su homólogo en Otea Gijón. Se habla de que existe cierta sensación de estancamiento en el turismo. ¿A qué se debe?

Los datos del verano, efectivamente, nos dicen que no ha sido un verano mejor que el del año anterior. Pero no podemos ser alarmistas y decir que ha sido un mal verano. Fue un gran verano con algunos matices.

¿Cuáles?

Las cifras de pernoctaciones en hoteles fueron menores por muchas circunstancias. Por ejemplo, se siguen incrementando el número de plazas de las viviendas de uso turístico. Pese a que hay una regulación reciente, ese crecimiento no se ha frenado. Además, también hay que pensar que desde que salimos del coronavirus tuvimos unos años de crecimiento continuo. En algún momento hay que tocar techo.

¿Entonces?

Quizás nuestro objetivo no tiene que ser seguir creciendo, sino que debe ser mantener el nivel, que ya es muy bueno. Si cuidamos nuestra calidad, gastronomía y paisaje seguiremos siendo una referencia turística. Estaremos alejados de la masificación del sol y plata de otras comunidades y tendremos asegurado el futuro turístico por muchos años.

A nadie se le escapa, de todas formas, que las ocupaciones fueron elevadísimas.

Sí, el verano dejó cifras muy altas de ocupación y de turistas. Pero hay que pensar que la ocupación media anual de los hoteles es del 52 por ciento y que el turismo no llega al 30 por ciento de ocupación al año. Todo tipo de alojamientos están por debajo de otras comunidades. Por tanto, el objetivo del sector no tiene que ser mejorar los datos del verano sino desestacionalizar para mejorar esa ocupación anual. Para eso hay que buscar otras alternativas, como turistas que busquen rutas en bici, gastronomía, turismo religioso...

El coste de la vida no ayuda.

No, claro. El turista quiere seguir viajando pero con un presupuesto más ajustado. El propio encarecimiento de los alojamientos resiente el consumo en la restauración. Al final, es una cadena en la economía de una familia.

Siempre reflexiona sobre lo difícil que resulta encontrar personal para la hostelería. ¿Por qué?

Es, sin duda, uno de los grandes problemas que tenemos: el no poder desarrollar plenamente la actividad en los momentos de mucha carga de trabajo. Cuanto más mejora el bienestar, más dificultad hay para encontrar personal. No nos queda otra que seguir buscando profesionales que quieran trabajar en el sector. Y para ello, tenemos mejorar las condiciones salariales y respetar la conciliación familiar. Tener buenos profesionales es fundamental para seguir dando calidad en nuestros servicios. Esa es, al final, nuestra seña de identidad.

El sector cambió mucho aún así.

Claro, es más profesional y exigente como ocurre con la evolución de la sociedad. Tenemos otras herramientas y el cliente también. Hay que actualizarse, no queda otra.

¿Cómo ve a Gijón como ciudad? Hay quien dice que el futuro turístico es tremendo por prometedor.

El potencial turístico es tremendo. Tenemos que seguir cuidando nuestra gastronomía, cultura y paisaje y tendremos un turismo asegurado para los próximos años. Ser un refugio climático nos ha dado un empujón increíble. Hay que seguir cuidando la calidad y alejarnos de la cantidad. Esa tiene que ser nuestra seña de identidad.

¿Y usted cómo se ve?

Pues de momento con muchas ganas y muy activo. Aunque sin darnos cuenta ha pasado media vida por delante. Seguimos con ganas de crear cosas en Gijón, que tanto nos ha dado. Este año acometeremos un nuevo proyecto (la reforma del Cabaré). Será algo diferente y esperemos acertar con los gustos de esta ciudad.

¿Cómo convive con ser una persona tan conocida?

Nunca me paro a pensar en qué pueden decir por representar al Grupo Gavia o a Otea. Intento ser honesto en todo lo que hago. Sí me dolían las críticas si venían de personas cercanas que me puedan conocer. Pero siempre las acepto y las analizo. A veces no siempre todo se hace bien. Y no es malo reflexionar sobre lo que opinan los demás.

¿Del Sporting se anima a decir algo?

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Marcó una etapa maravillosa en mi vida. Es el equipo de mi alma. Llevo ya cuatro años alejado del fútbol. Ya pasó y le tengo mucho cariño a esos años. Les deseo lo mejor y ojalá podamos ver al Sporting pronto en Primera. No es nada fácil.