El nuevo plan fiscal de Gijón, "eficiente" y con impuestos congelados, abre su plazo de enmiendas

El nuevo proyecto de ordenanzas fiscales, que mantiene la congelación general de impuestos que el bipartito había comprometido para este mandato, pasará hoy el filtro de la Junta de Gobierno y se someterá a examen ante el resto de grupos en comisión. La actualización de tributos, la última del mandato, llega con cambios mínimos –principalmente una nueva tasa para conductores ebrios y drogados y más bonificaciones a obras de accesibilidad y eficiencia energética– y cumpliendo por ahora el calendario que se había marcado hace meses la concejalía de Hacienda, responsabilidad de la forista María Mitre, que defiende: "Si algo han demostrado estos cuatro años de gestión y sus cuatro correspondientes proyectos de ordenanzas es que para que Gijón crezca su Ayuntamiento no necesita recurrir a subidas indiscriminadas de impuestos". Este jueves se abre el plazo de enmiendas.

Respecto al sistema tributario municipal vigente, el coste de los servicios más comunes –como el consumo de agua y la recogida de basura– se mantienen y, de hecho, el grueso del documento en el que se resumen las modificaciones se refiere a cambios formales para puntualizar expresiones o actualizar algunos requisitos a la normativa estatal. Sí se creará una nueva tasa, tal y como adelantó LA NUEVA ESPAÑA, para penalizar a conductores ebrios o drogados que pidan una prueba de contraste y den positivo, y se modificarán el impuesto de construcción y la tasa de recogida de vehículos para ampliar bonificaciones en el primer caso y para ampliar el alcance del servicio en el segundo.

En la práctica, habrá más incentivos para la construcción de vivienda de protección oficial con una bonificación del 50 por ciento al Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), el doble que la rebaja vigente, y se ampliará la bonificación del 90 por ciento a la adaptación de viviendas en materia de accesibilidad sumando las obras vinculadas a zonas comunes. Se aplicará la misma medida a la bonificación a las actuaciones de eficiencia energética, del 95 por ciento, para incorporar modelos de energía ambiente como la aerotermia.

La tasa de vehículos abandonados o mal estacionados, por su parte, no recogía hasta ahora de manera expresa el reciente servicio de inmovilización, con la colocación de cepos, que implicará a partir del año que viene un pago único de 70 euros. El coste de la recogida y depósito, por otra parte, se mantiene y depende del tipo de vehículo. Se suma además una tasa para el control y comprobación de declaraciones responsables para organizar espectáculos públicos y actividades recreativas en directo que por su escasa incidencia no precisen tramitar licencias o permisos más complejos. La revisión de esos documentos implicará el pago único de 66,07 euros.

María Mitre, en Pleno. / Angel Gonzalez

Por último, el otro cambio relevante es la citada tasa para conductores ebrios y drogados. Se aplicará cuando los implicados, tras dar positivo en un control, exijan una nueva prueba de contraste y den de nuevo positivo. Se les cobrará el gasto de ese segundo test: 55,53 euros para el análisis de alcohol y 123,48 euros para el de drogas. El resto de modificaciones son cuestiones de forma y, de ellas, destaca modificar la expresión de "personas discapacitadas" por "personas con discapacidad", una reclamación conocida del colectivo.

"Nuestra ciudad vive una de las transformaciones más importantes de las últimas décadas y lo hace gracias a la capacidad de la administración para gestionar de forma eficiente y captar ingresos que no dependan del bolsillo de los ciudadanos", defiende Mitre. "Es algo que siempre ha caracterizado a los gobiernos de Foro Asturias y un compromiso que adquirimos con la ciudadanía nada más llegar al Ayuntamiento", asegura. La forista señala que desde el equipo de Hacienda están "muy orgullosas de ver cómo Gijón ve avanzar proyectos" como Naval Azul, la ampliación del Parque Científico y Tabacalera "sin por ello necesitar subir impuestos". "Hoy en día, la ciudad tiene obras importantes en cada barrio y el Ayuntamiento despliega una capacidad inversora récord; todo ello a través de una congelación que refleja una administración saneada y capaz", asegura la forista.

El plan de ordenanzas fiscales encara a partir de hoy su recta final de tramitación. Tras su paso por Junta de Gobierno, la llegada del documento a comisión de Hacienda marca también la apertura del plazo de enmiendas desde mañana y hasta el día 23. Se votarán en una nueva comisión el día 1 de octubre y el proyecto llegará a Pleno el día 9, dentro de un mes, con una exposición pública a finales de año antes de su entrada en vigor el 1 de enero.