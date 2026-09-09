Relevo en la asociación "Nuestra Señora de Covadonga" de Roces, en Gijón: Rubén Menéndez releva a Purificación Bedriñana como líder vecinal

Época de cambios en Roces. Tras el adiós de Fernando Velado como sacerdote de la parroquia de Nuestra Señora de Covadonga para dar paso a Antonio Nistal, que también estará en la de San Julián, el siguiente relevo de antorcha de producirá a nivel vecinal. Purificación Bedriñana, quien desarrolla las tareas de presidenta en la asociación "Nuestra Señora de Covadonga" desde 2018, ha decidido dar paso a una nueva junta directiva más joven que estará encabezada por Rubén Menéndez Iglesias. "Durante este tiempo hemos dado todo lo que teníamos y hemos hecho lo que hemos podido dentro de nuestras posibilidades", afirma Bedriñana.

Rubén Menéndez, vecino de 42 años de Roces, estará acompañado en la junta directiva por Javier Tamargo como vicepresidente, Piedad Menéndez como vocal, Ángela González como secretaria y Javier Tamargo de tesorero. El próximo líder vecinal avanza que "vamos a intentar que el barrio consiga lo que tiene pendiente, recupere sus fiestas y tenga bastantes actividades para los niños".

Purificación Bedriñana tomó las riendas de la asociación vecinal "Nuestra Señora de Covadonga" de Roces en 2018, tras el fallecimiento de su marido y predecesor en el cargo, Pablo Roces. Ahora, tras ocho años como presidenta, Bedriñana ha tomado la decisión de "dar un paso al lado". "Queremos dejar que entre savia nueva a la asociación. Durante estos años hemos peleado mucho", subraya.

Entre los principales logros conseguidos durante su etapa como presidenta, Bedriñana pone el foco en "la limpieza de las calles, la concesión de la pista deportiva y el paso de peatones en la carretera Carbonera a la altura de la parada de autobuses de Bomberos, para lo cual se trabajó de la mano de la asociación 'San Julián'". "Llegamos a entregar 800 firmas", puntualiza Bedriñana. Por otro lado, reconoce que "nos duele que nos vayamos sin haber conseguido que Roces sea reconocido como barrio degradado". "Peleamos mucho por ello, pero no hubo manera", agrega.

Otras de las cuestiones que no están confirmadas por el momento son contar con un espacio en el barrio que lleve el nombre de José Ángel Valdés, "Cote", así como el derribo del local en ruinas en el que se ha convertido la antigua iglesia del barrio.

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De cara a la nueva etapa que se abre en la asociación vecinal, Bedriñana y sus compañeros de la junta directiva desean "lo mejor" a Rubén Menéndez y a sus compañeros. "Les hemos dicho que nos tienen para lo que nos necesiten", zanja Bedriñana.