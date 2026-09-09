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Restricciones de tráfico por la carrera nocturna de Gijón este fin de semana

La prueba, de diez kilómetros, se celebrará a partir de las 21.30 el próximo sábado

Participantes en una carrera.

Participantes en una carrera. / Marcos León

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C. T.

La séptima edición de la carrera nocturna de Gijón, de diez kilómetros, se celebrará este sábado a partir de las 21.30 horas e implicará restricciones al tráfico en distintos puntos de la ciudad mientras dure la competición así como prohibiciones de aparcamiento.

Explican desde el Ayuntamiento que el recorrido discurrirá por la calle Jesús Revuelta, carretera de Villaviciosa, glorieta de La Guía, avenida Justo del Castillo, glorieta Hacia la Luz, avenida Justo del Castillo, Doctor Fleming, Puente del Piles, carretera de Somió, giro a la carretera de La Providencia, giro a José García Bernardo, Puente del Piles, avenida del Molinón, avenida Enrique Castro "Quini", carretera de Villaviciosa, Ezcurdia, avenida Castilla, Rufo García Rendueles, Ezcurdia, Cabrales y llegada a la altura de la antigua Pescadería Municipal donde estará instalada la meta.

La Policía Local, señalan las mismas fuentes, adoptará las siguientes medidas de tráfico para garantizar tanto la seguridad de las personas participantes como el normal desarrollo de la prueba:

  • Durante el día de la prueba, quedará prohibido el estacionamiento de vehículos, en la calle Cabrales y la zona del Campo Valdés, estando convenientemente señalizada al efecto con anterioridad.
  • Durante el recorrido, el itinerario quedará cortado al tráfico rodado con la antelación suficiente para garantizar su normal desarrollo, procediendo a la apertura de las vías una vez haya pasado la carrera.

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Solicitan desde el Ayuntamiento "la colaboración de la ciudadanía a la hora de seguir las indicaciones de la Policía Local así como del resto del personal de la organización destinado a cubrir el evento".

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