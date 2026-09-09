La tercera edición de "Gijón compra y vuelve" se abre ya a la clientela con una primera fase de compras que generará descuentos del 25%

Primero fueron los comercios y ahora le toca a los clientes. "Gijón compra y vuelve" se abre a los gijoneses mayores de 18 años, que a partir de este día 10 podrán inscribirse en la plataforma del programa y empezar a hacer compras en los 497 comercios que se han adherido al proyecto que alcanza su tercera edición. De las compras realizadas en esta fase saldrán los descuentos que la clientela podrá aplicar en nuevas compras en una siguiente ronda, que se prolongará desde el 15 de octubre al 15 de noviembre.

La fase que ahora empieza se desarrollará hasta el 11 de octubre. Cada compra de 20 euros o más realizada en un establecimiento participante permitirá obtener un premio equivalente al 25 % de su importe. Cada cliente podrá acumular un máximo de 200 euros. Unos descuentos que se financian con la aportación de medio millón de euros que el Ayuntamiento de Gijón realiza a esta iniciativa gestionada desde la Unión de Comerciantes.

A la hora de aprovecharse de esos premios acumulados el cliente tiene que saber que hay dos limitaciones: el descuento máximo no puede superar el 50% del importe de la compra y el máximo por operación es de 50 euros.

Su efecto multiplicador

Tanto para la Vicealcaldesa y edil de Economía, la popular Ángela Pumariega, como para la presidenta de la Unión de Comerciantes, Sara Menéndez, que "Gijón compra y vuelve" hay alcanzado su tercera edición demuestra el éxito de un programa que nació para sustituir a los bonos al consumo de los años de la pandemia por covid. "Es una iniciativa en la que todos ganan: la clientela obtiene un premio por sus compras y el comercio local genera nuevas ventas y fidelizar a sus clientes", explica Menéndez. Para Pumariega es importante "su importante efecto multiplicador. No hablamos únicamente del incentivo que aporta el Ayuntamiento, sino de la actividad económica adicional que conseguimos generar a partir de él". El año pasado participaron unos 15.000 clientes, se realizaron más de 35.000 operaciones y se movieron en compras un total de 3,4 millones de euros.