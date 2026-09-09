La Universidad Europea comienza las obras para levantar su campus en Gijón para más de 2.000 estudiantes

Un nuevo paso, e importante, para el proyecto de la Universidad Europea en Gijón. La institución académica arrancará este miércoles las obras de cara a levantar su futuro campus en La Pecuaria. Las primeras labores se centrarán en el movimiento de tierras, lo cual marca ya los cimientos para la construcción del Centro Universitario Universidad Europea de Asturias, adscrito a la Universidad Europea de Madrid. La apertura está prevista para el curso 2027-2028.

"Tras la concesión de la licencia de obras, comienza así el desarrollo de un campus proyectado por Magén Arquitectos y el estudio local Verónica Durán Sela Arquitectos, que se construirá sobre una parcela de más de 10.000 metros cuadrados y contará con un edificio modular y flexible de aproximadamente 8.000 metros cuadrados, con aulas, laboratorios docentes y diferentes espacios destinados a la vida universitaria", transmiten desde la Europea.

La institución académica remarca en el inicio de los trabajos que este proyecto "permitirá desarrollar en Gijón una nueva oferta universitaria centrada especialmente en el ámbito de las Ciencias de la Salud.

El plan de la Europea supondrá una inversión de 35 millones de euros y creará más de 350 empleos directos. Cuando todas las titulaciones estén desplegadas, podrán pasar por el campus unos 2.000 estudiantes. Por ahora, la universidad privada abrirá en Gijón una sedes adscrita a su centro de Madrid y con el objetivo de cumplir con la nueva normativa estatal que restringe las condiciones para crear nuevas universidades privadas autónomas.