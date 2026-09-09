La vuelta al cole en el renovado colegio Los Campos de Gijón: "Teníamos muchas ganas de regresar"

Los mismos nervios entre padres e hijos se vivieron este miércoles en la primera jornada escolar del Colegio Los Campos. Tras la gran reforma del centro que tuvo a los alumnos trasladados al Colegio Asturias el pasado curso, las nuevas instalaciones sorprendieron a las familias que tenían ganas por conocer el aspecto del colegio. “El cambio desde fuera se ve que es importante, teníamos muchas ganas de regresar”, expresaba Mileidy Santos junto a su hijo Gabriel Molina.

La alegría por el reencuento con el centro de la calle Enrique Martínez era común a quienes acudían con sus mochilas para iniciar un nuevo curso. “Llevamos cuatro años en el colegio y el año pasado fue un cambio muy importante, no solo porque era otro colegio sino también por la dinámica del centro. Era distinto”, aseguraba esta madre, mientras que su hijo asentía. “Prefiero regresar a este cole”, confirmaba Molina.

Entre los docentes la expectación era máxima. La pista polideportiva lucía con globos y decoración para dar la bienvenida a los alumnos, 116 en total y con un 16% de nuevas matriculaciones. También se colgó de una de las porterías una pancarta dando la bienvenida. “Realmente son dos años atípicos los que hemos sufrido. Ahora también está siendo algo duro porque es empezar en un centro nuevo, con muchas cosas nuevas y a las que nos tenemos que ir adaptando, poco a poco”, aseguraba Toni Medina, director del centro.

La visita municipal a los rehabilitados colegios de Castiello y Los Campos, en imágenes / Juan Plaza / Luisma Murias

El docente aprovechó el inicio de curso para hablar de la actualidad educativa. Tampoco le daba mucha importancia a los nuevos datos del informe PISA. “No hago mucho caso a este tipo de informes, no los veo muy objetivos y es una prueba competencial. La ley dice que tenemos que trabajar por competencias, pero luego nos cuesta. Aunque es cierto que la sociedad en general y en los más jóvenes, el nivel de atención con las nuevas tecnologías ha disminuido”, aseguraba el director.

Por un día, el inicio de clases se hizo esperar. Pasadas las nueve de la mañana sonó la sirena del centro, pero en la zona de la pista todavía se encontraban numerosos padres, alumnos y docentes que querían compartir unos minutos más antes de volver a la normalidad.

El propio director, junto a Ruth Núñez y Pau Martín, dos de los alumnos de sexto que entraron en el colegio en infantil, fueron los encargados de cortar la cinta inaugural para dar paso a los alumnos y que el Colegio Los Campos viviera de nuevo una jornada lectiva como las de antes. Eso sí, con unas instalaciones mejoradas.