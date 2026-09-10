129 pares de zapatos por 129 vidas: el mensaje de “Abrazos Verdes” para prevenir el suicidio en Asturias
"Cambiar la narrativa", el lema escogido por la asociación para "hablar más, mejor y con humanidad" sobre las causas, prevención y apoyo
La asociación "Abrazos Verdes" convocó ayer una concentración en la plaza Mayor de Gijón para dar visibilidad a las 129 historias de los fallecidos por suicidio en Asturias en 2025. Un mensaje que se materializó no solo de palabra y que se hizo presente mediante 129 pares de zapatos que se colocaron en el suelo en señal de la "ausencia y también de las personas que tuvieron que continuar después".
El acto reunió a un buen número de asistentes entre los que se encontraban varios concejales del Ayuntamiento de Gijón: Guzmán Pendás, edil de Servicios Sociales; Jorge González-Palacios, edil de Relaciones Institucionales; Nuria Bravo, concejala de Seguridad Ciudadana. También estuvo Rodrigo Sánchez, del Partido Socialista. Sonia Braña, psicóloga especialista en suicidio, y Carmen Grau, vicepresidenta de "Abrazos Verdes" fueron las encargadas de leer un manifiesto. "Una sociedad que previene es una sociedad que cuida. Nadie debería tener que afrontar su sufrimiento en sociedad", remarcó Braña.
"La desesperación y la tristeza aparecen y también pueden desaparecer, debemos decir alto y claro que el suicidio se puede prevenir, esa es nuestra lucha", defendió por su parte Grau. Desde la asociación reclamaron cuestiones como una mayor sensibilización e información a la sociedad mediante campañas de concienciación. "La educación tiene que empezar en la base, desde los colegios. Muchas veces nos centramos en los mayores, pero es en la infancia donde se puede prevenir para no tener luego que tratar a posteriori", resaltó Carlos Suárez, portavoz de la entidad.
Otro de los puntos en los que también se incidió es "en la necesidad de potenciar la atención primaria en salud". "Es clave potenciar programas de prevención específicos y atender y cuidad la calidad de los servicios especializados de salud mental, dotándolos de recursos humanos y económicos suficientes. También de una formación en materia de suicidio", aseveró Grau.
Los asistentes formaron un círculo en torno a los zapatos expuestos, entrelazando las manos y guardando un minuto de silencio que tan solo fue roto por un sonoro aplauso. "Cada vida importa, cada ausencia cuenta. Nadie debería afrontar el duelo en soledad", volvieron a incidir, recordando que el número de asistencia a la conducta suicida es el 024.
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