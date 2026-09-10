Aforo para casi 300 personas, escenario electrificado y muchas ganas de estrenarlo: El Coto, en Gijón, ya tiene su anfiteatro

Un nuevo barrio gijonés que cuenta, desde hoy, con una nueva infraestructura. El Coto estrenó su nuevo anfiteatro en el interior del centro municipal integrado. La obra, valorada en 300.000 euros, se trata de un graderío en el patio del CMI con capacidad para unas 298 personas. La actuación, que se prolongó varios meses, se estrenó la mañana del jueves con una visita institucional protagonizada por la alcaldesa, la forista Carmen Moriyón, así como el concejal de Infraestructuras Urbanas y Rurales. También participó la asociación de vecinos del barrio, presidida por Christian Guisado. "Estamos encantados", aseguró el líder vecinal respecto al anfiteatro.

Un anfiteatro que Moriyón puso en valor. "Llevamos casi dos millones de euros de inversión en el barrio", concretó la primera edil, pensando en la obra del anfiteatro y las que están en marcha, como la renovación de la fachada del centro municipal integrado. "Teníamos pendiente la fase 3 y 4 y eso se completó. Había médicos a los que les llovía en sus consultas. Esas inversiones son muy importantes, pero nos da satisfacción poder estrenar esta o la de la plaza de la República porque son actuaciones que los vecinos tienen en su cabeza, porque las viven todos los días y son los que saben el uso y cómo quieren distribuir los espacios", añadió la alcaldesa.

"Al final, invertir dinero conforme a lo que los vecinos creen es lo mejor. Se habla mucho de Naval Azul o de la playa verde. Todo eso es importantísimo y transforma Gijón, pero la vida del día a día de los vecinos la transforman proyectos como estos", expuso Moriyón. El guante lo cogió Guisado. "Hay detalles que marcan la diferencia. Se invirtió, por ejemplo, en la iluminación de las Casas Baratas, que fue una mejora en cuanto a seguridad, o se hicieron los vestuarios del colegio Clara Campoamor", destacó.

Guisado, por otro lado, habló de la pendiente obra en la plaza de la República. "Vamos a ver si le podemos dar ese empujón a Mercasa, no al precipicio, pero sí que la incite de verdad a que se tomen en serio esta parte importate para el barrio como es la plaza de la República", dijo el líder vecinal, en referencia a los compromisos adquiridos por la empresa que gestiona el centro comercial de esa plaza tras la firma de un convenio con el Ayuntamiento el año pasado para sacar adelante las obras de la plaza de la República.

El nuevo anfiteatro de El Coto / Marcos León

En cuanto a la obra del anfiteatro, Villoria se encargó de dar los detalles técnicos. "La obra fue una petición del Distrito Este en los presupuestos participativos de 2025. La cogimos de buen grado y la hemos mejorado", contó el concejal. "Hicimos una estimación de un presupuesto inicial de 260.000 euros y, puestos a redactar el proyecto, lo ampliamos hasta más de 300.000 euros", agregó. "Lo que se ve aquí es un graderío con un aforo para 298 personas y seis plazas para personas de movilidad reducida", prosiguió. "Tenemos un escenario con más de 200 metros cuadrados, está electrificado y eso permite conectar equipo de luz y sonido", finalizó.

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El barrio lo estrenará a lo largo de la mañana con el que será el primer día de las fiestas vecinales.