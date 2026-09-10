Benigno Villarejo, decano de la Abogacía de Gijón: "Aunque no sean la solución al problema, tenemos que adaptarnos y convivir con los tribunales de instancia"

Benigno Villarejo Alonso (Gijón, 1961) es el decano del Colegio de la Abogacía de Gijón, institución ya inmersa en sus celebraciones anuales. Repasa en estas líneas la actualidad de la profesión.

Se junta el inicio del curso judicial con las celebraciones del Colegio. ¿Mucha emoción?

Son días complicados porque es nuestra vuelta al cole. Es decir, la vuelta al inicio del curso judicial. Es cierto que en agosto no se interrumpe totalmente porque la jurisdicción penal y la parte extrajudicial de algún tema laboral son días hábiles. En cualquier caso, el 1 de septiembre marca la vuelta a la actividad ordinaria y, por lo tanto, hay un exceso de trabajo, más notificaciones de LexNET y todo se acumula más.

Y está la festividad del Colegio.

Claro. Para el equipo colegial, tanto de la junta de gobierno, el personal como yo mismo, representa un exceso de trabajo tremendo.

¿Por qué?

Porque este año es la primera vez en la que hemos programado tres días de actos. El primero hoy —por ayer— para homenajear a compañeros que cumplen los 40 años de colegiación. Mañana —por hoy— tenemos la misa por los compañeros fallecidos y una intervención de una actividad formativa impartida por Sergio Herrero. A continuación, viene el fallo de los concursos de relatos literarios y fotografía. El día grande, el viernes, acabamos con el acto de la jura y la cena de confraternización.

Este año ha sido aciago en la pérdida de abogados.

Especialmente, sí. Y quiero tener un recuerdo para ellos. Todavía me he levantado con la noticia de un compañero que ya no estaba colegiado, pero al que todos tenemos cariño porque toda su familia y hermanos son juristas y abogados. Se trata de Luis Simón Llanes. Tendremos misa en recuerdo de todos ellos. Es un recuerdo a tener muy presente.

El acto de la jura viene con novedades.

Sí. Reúne una solemnidad incluso mayor que otros años. Es el acto central y el que muestra a la sociedad lo que somos como Colegio. En esta ocasión, además de la jura de los nuevos colegiados, que este año son unos 16, tenemos las distinciones de siempre. Es decir, las medallas de plata, que recaen en dos compañeros que fueron de la junta de gobierno, como Gerardo Cerdán y Guillermo Calvo, y la de oro, que recae sobre Alejandro Alvargonzález.

Hay más.

Este año hemos hecho unas distinciones de honor nuevas para homenajear a dos personas a título póstumo. Por un lado, a Rafael Martín del Peso, quien fuera presidente de la Sección Séptima. Y, por otro lado, a Bernardo Donapetry. El motivo es reconocer su compromiso, colaboración y relación con nuestro Colegio. Siempre han estado disponibles y han ayudado. La Abogacía debe devolverles todo lo que nos han dado. No nos olvidamos de ellos y su recuerdo es muy importante. Siguen siendo un referente para nosotros.

¿Se avanzó algo en el tema de las jubilaciones?

Se avanzó bastante, pero no lo suficiente. Se ha producido ya la modificación legislativa de la ley que regula el tema de la Seguridad Social para abordar el tránsito de la mutualidad al sistema de Seguridad Social para quien lo desee mediante un sistema de pasarela.

Pero...

Pero es algo incompleto. Faltan determinados colectivos que no entran en este primer planteamiento y, sobre todo, lo más importante ha quedado sin desarrollar aún, y estamos pendientes de ello: el reglamento. Lo que ocurre es que es muy fácil decir que todos los coches tienen que ir por una carretera y yo se la doy... pero lo que importa es luego ver cómo es la carretera.

¿A qué se refiere?

Digo esto porque... ¿cómo van a quedar las cotizaciones a mínimos? ¿En qué porcentaje se va a establecer, si un 0,67, si un uno a uno? En definitiva, ¿cómo va a quedar todo esto? Eso es importante para muchos compañeros porque, dependiendo de cómo quede, va a provocar que su situación mejore notablemente o no. Por tanto, es una reivindicación en la que se avanza. Hace cuatro años no había ni atisbos de que esto pudiera producirse y ahora hay una modificación legislativa. Es importante, pero no suficiente. Creemos que tiene que avanzarse mucho más y, sobre todo, que tiene que procurarse lo que establece la Constitución. Es decir, el derecho de todo el mundo a una pensión digna. Es algo que no solo dice la Constitución, sino que organismos europeos han recordado a las autoridades españolas.

Prosiga.

Lo que ocurre, y sigo en tono reivindicativo, es que con los poderes públicos no se negocia. Simplemente se espera a ver qué nos dan. Se les persuade, se les argumenta... pero realmente no hay una negociación pura y dura. Es una pelea extenuante y, a veces, desalentadora y de la que no se obtienen todos los frutos que se quieren. Así y todo, la abogacía institucional sigue peleando en ello, sigue manteniendo todos sus recursos e instrumentos destinados a mejorar la situación y veremos, cuando se produzca el reglamento, cómo queda la situación de una forma clara y definitiva.

En el Colegio, no obstante, se está muy pendiente.

Sí, realizaremos actividades divulgativas para que cada compañero sepa valorar qué le conviene, de qué forma quedaría y qué aportaciones tiene que hacer. Cada caso va a ser particular. No será un magma general que cubra todos los espectros. Se tendrá que analizar de forma individual.

¿Y el tema del turno de oficio?

Seguimos trabajando incesantemente para mejorar las condiciones y la justicia gratuita. Nos seguimos reuniendo con constancia con la viceconsejera de Justicia para procurar que, tanto a nivel cuantitativo como cualitativo, se modifiquen los conceptos retributivos y se mejoren las cuantías de las retribuciones. La idea es equiparar todo eso al verdadero esfuerzo y trabajo que dedicamos. Pese a lo cual, hay una cosa cierta: que los abogados, cuando peores son las circunstancias, damos lo mejor de nosotros mismos para que el ciudadano sepa que tiene claramente defendidos sus derechos, libertades e intereses.

¿Los tribunales de instancia siguen siendo un caos?

Personalmente, creo que no son la solución a los problemas. La solución pasa siempre por una dotación de medios materiales, humanos y aportación de recursos suficientes para que la Justicia sea considerada realmente un valor importante en la sociedad. En eso, los poderes públicos, bien por escasez de recursos o por decisiones políticas, no están aportando todo lo que deberían.

Continúe.

La idea no tiene por qué ser mala. Pensar que podamos destinar todos los recursos unívocamente a un único tribunal de instancia hace pensar que cuando en un juzgado, como pasaba antes, faltaban tres funcionarios por una baja, ahora serán suplidos por todos aquellos de la misma área. No obstante, creo que ha provocado primero un cierto caos. Un caos en el que ciertas plazas, que es como se llaman ahora los juzgados, salieron mejor paradas y otras siguen ancladas. Es cierto también que ese anclaje proviene ya de atrás, pero tampoco está ayudando a desatascar. Y hay gente que está muy despistada. Nosotros, como profesionales, al ir a un juzgado, a veces no sabemos a quién tenemos que recurrir o a quién tenemos que preguntar sobre un determinado asunto. Todo esto tardará tiempo en asentarse y en adecuarse. Eso sí, los abogados somos animales completamente metamorfosizables... sabemos adaptarnos a los sistemas. Y en ello estamos.

Pasa como con las jubilaciones... con los poderes públicos no se negocia.

Todo deriva de leyes orgánicas y de normas que tenemos que cumplir. Eso lo tengo claro. Una cosa es ser crítico con la norma, pero hay que acatarla sin duda. El tribunal de instancia llega para quedarse y hay que convivir con ello. No nos podemos dedicar a estar criticándolo todo el día, sino que hay que procurar aportar sugerencias y soluciones para que todo funcione mejor.

¿Se recuperan de los retrasos en las sentencias?

Hay órganos judiciales donde las sentencias salen con cierta agilidad y otros donde tardan mucho. En parte, porque los procedimientos van muy lentos o los señalamientos de una audiencia previa tardan mucho en producirse. Evidentemente, hasta que no se produzcan, el juez no puede entrar a dictar sentencia. El retraso en las sentencias no solo es consecuencia de quien juzga, sino también de la tramitación del procedimiento. Es decir, de la instrucción.

Profundice.

A nivel judicial creemos que cuando se producen los juicios la emisión de la sentencia, en general, es bastante razonable. También es razonable la cantidad de sentencias que se producen. Las estadísticas judiciales así lo dicen. Creo que se debe elogiar la labor de los jueces. Una cosa es el sistema y otra la resolución. Y ahí creo que es razonable aunque, como es lógico, siempre queramos más.

¿De qué salud goza el Colegio?

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Ahora mismo creo que el Colegio es un referente. Cuando necesitamos reunirnos con Alcaldía nos reciben de inmediato y nos toman muy en cuenta. Lo mismo ocurre con el Tribunal Superior de Justicia. El presidente, Jesús Chamorro, nos convoca con cierta periodicidad e incluso hemos celebrado juntas de gobierno extraordinarias con su presencia y nuestras opiniones se escuchan. También tenemos convenios de colaboración con la Cámara de Comercio y la Viceconsejería de Justicia nos tiene en cuenta no solo para participar en los procesos de reforma del reglamento de Justicia Gratuita, sino para actividades formativas donde quiere que nosotros patrocinemos y organicemos. A nivel institucional gozamos de un respeto y reconocimiento enorme, que ya viene de años.