Los candidatos del PSOE de Gijón inician "con ilusión" la carrera por los aveles

Con "ilusión" y "buenas sensaciones". Así describieron los candidatos a las primeras del PSOE de Gijón el primer día de recogida de avales para ser candidatos a la Alcaldía de la ciudad. Una ilusión y buenas sensaciones que se tradujo en horas de trabajo en la Casa del Pueblo para los equipos que ya van conformando tanto Lara Martínez, como José Ramón Tuero y Alberto Ferrao. Iván Álvarez Raja, el cuarto participante y último en sumarse a esta carrera, no acudió ayer en esa primera jornada a su espacio asignado.

Lara Martínez mantuvo ayer por la mañana varias reuniones y ya de tarde estuvo en la Casa del Pueblo. "Esta primera jornada deja muy buenas sensaciones", aseguró Martínez, que mantiene sus obligaciones en el Gobierno del Principado como viceconsejera de Turismo.

Ramón Tuero también estuvo en la calle La Argandona. "Hoy –por ayer– comienza un proceso de recogida de avales. Es decir, las firmas necesarias para que haya varios candidatos y candidatas y que sea la militancia quien elija libremente mediante su voto democrático en una urna quien quiere que sea su cabeza de lista del proyecto socialista", expresó el edil. Tuero lanzó un mensaje a los militantes de cara a este proceso. "Si eres militante y de verdad crees en las primarias, te pido tu apoyo. No te pido el voto. Solo el respaldo para que las primarias sean de verdad una oportunidad de elegir libremente", enfatizó Ramón Tuero ayer.

Por su parte, Alberto Ferrao empleó la mañana de ayer en sus obligaciones laborales. Es decir, dio clase en el colegio Clarín, donde se encuentra ahora. Por la tarde, ya sí, estuvo en la Casa del Pueblo. "Es ilusionante ver llegar a la militancia a nuestro espacio a avalarme. Es el primer paso para dibujar de manera compartida el Gijón del futuro a través de la militancia. Es ella la verdadera protagonista del proceso", aseveró.

Álvarez Raja, por su parte, también con espacio en la Casa del Pueblo, fue el único que no acudió ayer por la sede. "Los avales no están dentro de la sede, están fuera", señaló al respecto.

La recogida de avales termina el día 16 de este mes. Se necesitan 189 apoyos para pasar el corte. En caso de haber varios candidatos, la primera vuelta de votación es el 26.