El colegio de Nuevo Roces, un impulso más para el barrio que ya mira al futuro: “Lo siguiente es el instituto”

Era difícil de entender cómo el barrio más joven de Gijón seguía sin tener un colegio propio. Más allá de la escuelina, los alumnos de seis a doce años de la zona se tenían que conformar con estudiar en Contrueces o El Llano y, por consiguiente, eran sus padres los que veían condicionadas las jornadas a mover el coche o controlar las horas del bus. Para este curso, esto ha cambiado con la apertura del Xosefa de Xovellanos que ha acogido a casi 200 estudiantes, en su mayoría, vecinos del barrio. "La gente estaba loca por empezar", aseguran desde las familias, satisfechas por ver como Nuevo Roces sigue creciendo.

"La mejoría es importante, por fin tenemos colegio y era algo que se necesitaba. El barrio tiene muchos niños, gente joven que está formando familias y no podía seguir sin una escuela", asegura Iván Soto poniendo palabras al sentir de muchos vecinos. "Es comodidad, antes teníamos que ir a Contrueces y condicionar la jornada a tener que ir a traerlos y llevarlos del cole. La conciliación es mucho mayor", añade José Manuel Díaz que sube la apuesta, reclamando que el próximo proyecto que se lleve a cabo sea el de realizar un instituto. "Nos quedan dos cursos de primaria y sería algo maravilloso por tener todos los grados de educación aquí", asegura. No obstante, por el momento se conforman con el nuevo centro al que todavía le quedan unos remates. Coincidiendo con la segunda jornada lectiva, los operarios trabajaban en la parte de las instalaciones que todavía no estaban operativas.

"Llevo desde 2011 en el barrio y el crecimiento ha sido notable. Se nota que ha evolucionado aunque todavía nos quedan cosas", reconocía María José Roces, apelando al consultorio periférico que lleva operativo un año y que fue uno de los últimos servicios que incorporó el barrio. "Se nos ha quedado pequeño hasta el parque", explica Soto que señala que el aumento de población en Nuevo Roces ha sido importante en los últimos años, impulsado por familias que han encontrado en este lugar de Gijón la zona ideal para asentarse.

"Nos pasó lo mismo en los 80 cuando nos fuimos a El Llano y no había todas las cosas que hay hoy en día. La gente quiere consolidar el barrio y hacer vida y para lograrlo hay que equiparlo al máximo", exige África Rodríguez, abuela de una alumna del Xosefa de Xovellanos y cuya hija vive en Nuevo Roces. "Es una pasada el cambio y los nenos salen muy contentos y así es como se da vida a un barrio", asegura Rodríguez.

El colegio de Nuevo Roces, un impulso más para el barrio que ya mira al futuro: “Lo siguiente es el instituto” / Ángel González

Su marido, Ángel Calleja, explica que su mayor miedo para ir al colegio era llegar en coche y no encontrar aparcamiento. No era consciente de la realidad. "Me lo dijo mi hija y tiene razón. La mayoría de padres vienen andando y siempre hay hueco", detalla. Otros, como Manuel Ángel Regueiro, vecino desde hace unos años, expresa lo contrario. "Echo en falta más aparcamientos. El crecimiento del barrio es notable y cada vez hay más gente viviendo. Tenemos que encontrar una fórmula para todos", desea.

Muchos de los padres son conscientes de que aunque los niños puedan ir al colegio con normalidad, todavía quedan algunos remates. Los principales, la obra propia del colegio, pero también ponen el foco en las cuestiones de seguridad. "Es necesario una valla en la entrada para separar la acera de la carretera", detalla María José Roces que añade una petición más. "En 150 metros para cada lado no hay un paso de cebra y es peligroso. Estaría bien que pusieran uno cerca del acceso al colegio para facilitar", matiza. También encuentra aspectos positivos, como la unión que se genera con el nuevo colegio. "Cambia todo, ahora la vida de barrio se va a notar más. Los niños se conocen entre ellos, coinciden en los parques, también los padres nos conocemos entre todos y cambia mucho la situación", analiza. "Antes, la mayoría estaban divididos por varios colegios, ahora la gran mayoría se queda a estudiar en Nuevo Roces", sentencia sobre un barrio que mira al futuro de otra manera tras encontrar en la escuela un nuevo punto de unión.