Todos los contenedores de basura de Gijón tendrán cerradura a partir de 2029

El cruce de las acciones que se fijan en el actual plan estratégico de la Empresa Municipal de Servicios de Medio Ambiente (Emulsa) con los deberes que le pone a la empresa el plan municipal "Residuos Cero" hace que la sociedad que preside el edil popular Rodrigo Pintueles haya diseñado un cronograma de inversiones y renovaciones en vehículos, maquinaria y contenedores que suman casi 26,5 millones para los próximos cuatro años. En el presupuesto para 2027 que se presentará al consejo de administración la semana que viene de ese global van algo más de 3,3 millones. A cerca de cuatro millones alcanza la previsión para el año siguiente.

El estirón llegará en los años 2029 y 2030 con estimaciones de inversión 9,8 y 8 millones, respectivamente, y se vincula a la intención –comprometida desde el plan municipal "Residuos Cero" de colocar cerraduras en todos los contenedores que hay en la calle y de todos los tipos de basura. De hecho a ello se calculan dedicar unos 9,3 millones: más de un tercio del global estimado para los próximos cuatro años. La colocación de cerraduras no es ajena a la idea de poner en marcha un sistema de pago por generación, para el que se dispone una inversión de 1,8 millones para esos mismos dos años, como se plantea en el documento "Residuos cero".

No es ajena ya que facilitará la identificación de quien deja la basura pero tampoco vinculante. Gijón se está mirando en Pamplona donde solo el cierre de contenedores les ha servido para mejorar sustancialmente sus porcentajes de separación de residuos y reciclaje. Mientras Gijón se ha estancado en un 36%, en la capital navarra ya se está en el 70%.

El ejemplo de Pamplona

El objetivo a corto plazo es completar el cierre de todos los contenedores de materia orgánica. Un fallo en uno de los tres lotes de cerraduras que había dejado comprado pero sin instalar el anterior equipo directivo de Emulsa ha obligado a tener que hacer una nueva compra al haberse pasado ya el plazo de garantía. La prioridad es la orgánica pero el reto es poner una cerradura a todos los contenedores. Gijón tiene ahora mismo repartidos por sus calles alrededor de diez mil.

La renovación de una parte de ese parque de contenedores también es uno de los destinos preferentes del plan inversor hasta 2030 de Emulsa. Ahora mismo Emulsa está inmersa en un plan quinquenal para la sustitución de 2.385 contenedores con el objetivo de mejorar la accesibilidad, la limpieza y el ornato en las calles. En el presupuesto del próximo año viene consignados 400.000 euros para la renovación de contenedores tanto en la zona rural como en la urbana y otros 300.000 como inversión en nuevos depósitos en la zona rural. En total, en renovar o ampliar la red de contenedores se la van a ir a Emulsa unos dos millones de euros en cuatro años. El resto del dinero se irá en la compra de maquinaria y vehículos.