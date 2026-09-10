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La eficiencia energética y medioambiental a debate en los Desayunos Tecnológicos del IUTA y Gijón Impulsa: inscríbete y asiste al evento

El encuentro se celebra mañana en el Edificio Impulsa

Los interesados pueden acudir enviando un mensaje al correo de impulsa@gijon.es

Desayunos tecnológicos IUTA 2026

Desayunos tecnológicos IUTA 2026

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L. L.

El Instituto Universitario de Tecnología Industrial de Asturias (IUTA) y Gijón Impulsa pondrán en marcha desde el próximo mes de abril, una nueva edición de sus Desayunos Tecnológicos, un ciclo de encuentros destinado a acercar la investigación universitaria al tejido empresarial y favorecer la transferencia de conocimiento.

Inscripciones

Envía un mensaje al siguiente correo impulsa@gijon.es

La iniciativa forma parte de las actividades de dinamización del ecosistema de innovación de la Milla del Conocimiento Margarita Salas, distrito científico y tecnológico de Gijón/Xixón que concentra centros de investigación y educativos, empresas tecnológicas , espacios de emprendimiento y otros agentes claves para la cooperación y la interrelación que se da en el entorno.

El programa de 2026 estará compuesto por seis sesiones entre abril y noviembre, en las que investigadores presentarán proyectos y avances científicos con potencial aplicación en ámbitos como la inteligencia artificial, el urbanismo sostenible, la eficiencia energética o la economía circular. Estos encuentros buscan generar un espacio de diálogo entre universidad y empresa, fomentando colaboraciones y nuevas oportunidades de innovación.

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El cuarto de ellos tendrá lugar mañana 11 de septiembre, en el Edificio Impulsa (C/Los Prados, 166) del Parque Científico Tecnológico de Gijón/Xixón, con una sesión dedicada a un proyecto de Eficiencia energética y medioambiental, con la ponencia: "Energía invisible: almacenando y recuperando calor para edificios del futuro", a cargo de Andrés Meana Fdez. y Matías Álvarez Rguez.

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