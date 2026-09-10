El Encuentro Internacional de Fotoperiodistas encuentra en Gijón terreno fértil para seguir creciendo con más actividades y exposiciones

El Encuentro Internacional de Fotoperiodistas vuelve a sentar sus bases en Gijón para una cita que se celebrará del 1 al 3 de octubre. Un proyecto que ha sumado actividades a su programa y que este año contará con mesas redondas, charlas, exposiciones o talleres repartidos por diferentes escenarios de la ciudad como el paseo de Begoña, la Antigua Escuela de Comercio, la Escuela de Hostelería o el teatro Jovellanos.

Este jueves se celebró la presentación de estas jornadas en la que estuvo presente Montserrat López Moro, concejala de Cultura de Gijón; Lara Martínez, viceconsejera de Turismo; Antón García, director general de Acción Cultural y Normalización Lingüística; Álex Zapico, fotoperiodista y organizador del encuentro; José Fernández Díaz, secretario general de Médicos del Mundo; y José Luis García, responsable de Relaciones Institucionales de la Autoridad Portuaria de Gijón.

"Desde el pasado año se ha abierto una nueva etapa, ya con identidad propia, ampliando su programación y su alcance y su vocación internacional", expresó la edil que mostró como este proyecto ha ido "creciendo, transformándose y buscando nuevos caminos". Creo que le merece la pena tener ese momento en su evolución, porque los proyectos culturales también crecen, se transforman y buscan nuevos caminos.

Por la izquierda, Antón García, José Fernández Díaz, Montserrat López Moro, Álex Zapico, José Luis García y Lara Martínez. / LNE

El encuentro ha encontrado en Gijón terreno fértil para crecer y "encontrar lugar en el espacio público", como celebró Zapico, que anunció que este año serán cuatro exposiciones las que los gijoneses podrán disfrutar. Una de las muestras será sobre el Open Arms, que estará en el Puerto Deportivo junto a otra que se situará donde el árbol de la sidra. Estas exposiciones contarán con visitas guiadas y acogerán a casi 400 alumnos de colegios e institutos de la ciudad.

El paseo de Begoña acogerá la exposición de Médicos del Mundo que no se limitará solo a la fotografía, ya que también se añadirán vehículos o tiendas de campaña usadas por los profesionales en sus labores humanitarias por todo el planeta. También habrá una pantalla grande en la que se mostrarán los 135 proyectos candidatos al premio de la asociación.

Los días fuertes serán del 1 al 3 de octubre, donde se concentrarán el grueso de actividades, talleres, conferencias, películas y mesas redondas. Sin embargo, desde el 20 de septiembre ya se podrán visitar las exposiciones abiertas y realizar las visitas guiadas y actividades paralelas entre las que estarán diferentes cursos con alumnos de institutos y colegios para concienciar sobre los problemas actuales como la migración y la ausencia de derechos humanos en muchos países.

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"El encuentro del fotoperiodismo se caracteriza por aprender a mirar a una realidad que a veces no queremos ver, pero que tenemos que conocer", señaló Lara Martínez que se mostró clara a la hora de mencionar que el encuentro "ha llegado para quedarse". "Deseo que encuentre en Gijón una sede en la que mostrar una realidad que, desgraciadamente, una amplia parte de la sociedad desconoce y entregue un compromiso de mejorar este mundo", resaltó.