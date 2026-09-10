Los estragos del botellón en las fiestas de Cimavilla: bolsas y botellas por el suelo en el cerro de Santa Catalina

Pocos dudan de que las fiestas de Cimavilla son de las más especiales de la ciudad. El Barrio Alto se llena de música, bailes y celebración en dos semanas de hermanamiento entre vecinos a las que se suma la asistencia del resto de gijoneses que no se quieren perder una de las celebraciones más esperadas del año en la ciudad.

Sin embargo, la aglomeración de personas trae consigo ciertos problemas que se han visto repetidos en las largas noches de disfrute. El cerro de Santa Catalina, donde se sitúa la carpa con las barras y el escenario está siendo la principal zona afectada. Bolsas, botellas, vasos de plástico y suciedad se acumulan por todos lados. También en la zona infantil próxima a la calle Honesto Batalón.

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No es único de Cimavilla ya que es una situación que se ha prolongado a lo largo del verano en otros festejos populares, incluídas la Semana Grande. En el Barrio Alto ya han denunciado esta situación que también padecen a lo largo del año, con zonas en las que se acumulan los botellones sin que los restos sean limpiados.