La fiscalización del plan de ayudas sociales en pandemia alerta de un descubierto de más de 460.000 euros

El programa de ayudas "Mi barrio" que el Ayuntamiento impulsó en el mandato anterior en alianza con la Unión de Comerciantes y para que personas vulnerables durante la pandemia pudiesen hacer compras en el comercio local ha derivado en una intervención financiera que deja por el momento un descubierto de al menos 460.000 euros. Es en torno a la mitad del presupuesto del plan, que se acerca ahora a su plazo de prescripción. Todo apunta a que el mecanismo elegido para otorgar estas ayudas, que eran directas y mediante transferencia bancaria, motivó unos problemas de trazabilidad que obligan ahora a revisar todo el programa. El Ayuntamiento, en un reciente informe preliminar, cuantificó en 892.022 euros el importe "perdido". La Unión de Comerciantes, sin embargo, acaba de dar acceso al Consistorio a su registro de facturación del programa y en sus bases echa en falta algo menos: 465.539 euros.

Este programa fue aprobado por la junta rectora de la Fundación Municipal de Servicios Sociales a finales de 2020 y durante su ejecución en 2021 fue motivo de debate entre el gobierno de entonces, integrado por el PSOE e Izquierda Unida, y con toda la oposición en frente, que reprochaba que la gestión estaba siendo "un desastre". La propia Unión de Comerciantes había declarado en 2021 que les habían llegado casos de beneficiarios que tenían descubiertos en su cuenta bancaria y que la ayuda se la había bloqueado el banco.

La semana pasada se emitió un informe de control financiero provisional en el que se alerta de esos 892.022 euros sin justificar. Y la Unión de Comerciantes, notificada el viernes, remitió este miércoles toda la información de la que dispone. Su registro señala que se gastaron en el comercio local 592.185 euros en más de 6.000 transacciones que el Consistorio ahora debe revisar. Quedarían en el aire al menos los citados 465.539 restantes.

El conflicto con "Mi barrio" es que la Unión de Comerciantes fiscalizaba el plan, pero accediendo a los datos de los que el grupo dispone: las transacciones que registraban los comercios locales cuando un beneficiario de esta ayuda les presentaba su tarjeta identificativa del programa. La tarjeta, sin embargo, no era un método de pago: los usuarios recibían el importe de la ayuda, que en su mayoría osciló entre los 700 y los 1.125 euros, directamente en su cuenta corriente, por lo que quedaba de su mano usar ese ingreso debidamente. Los beneficiarios fueron 1.110 familias vulnerables que habían recibido previamente algún tipo de ayuda de emergencia y fueron seleccionados directamente desde el Ayuntamiento en el anterior mandato.

Con esos más de 460.000 euros "perdidos", entonces, ha podido pasar casi cualquier cosa: que la persona beneficiaria haya destinado su ayuda o parte de ella a efectuar otras compras, que se la haya quedado como ahorros, que el banco que se la haya "quitado" para cubrir deudas o incluso que haya hecho una compra correcta en un comercio local, pero sin presentar su tarjeta de "Mi barrio". Estas tarjetas sí han permitido, al menos, que se disponga de un listado completo de los beneficiarios y de qué compras a su nombre constan como efectuadas y cuáles no. Las bases recogen que todos los beneficiarios debían pedir y custodiar las facturas de sus compras.

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El análisis de intervención señala que, al gestionarse este programa mediante un simple contrato menor acordado entre las partes, el plan no se sometió a una fiscalización previa ni tuvo un informe jurídico que permitiese aclarar las responsabilidades que debía asumir la Unión de Comerciantes como entidad colaboradora. Hubo también otro incidente: a los beneficiarios se les iba a contactar con comunicaciones personales, con acuse de recibo, pero, por falta de tiempo, buena parte de ellas se acabaron realizando por correo ordinario, por lo que ni siquiera se puede acreditar si todos los usuarios supiesen con qué condiciones recibían ese dinero. En mayo de 2021, el grupo municipal de Foro, entonces en la oposición, pidió la reprobación de la entonces edil de Servicios Sociales, la socialista Natalia González, por la gestión de este programa, que ya entonces apuntaba a que dejaría cientos de miles de euros en el aire. No se aprobó, pero sí se dio de paso "instar a la Fundación de Servicios Sociales a que, en futuras ediciones de este programa o similares, se sustituya la trasferencia bancaria por una tarjeta prepago".