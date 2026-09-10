Gijón Bonito entrega los premios de su certamen fotográfico
La concurso se presentaron más de 440 propuestas
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Tras más de 440 propuestas, los impulsores de la cita gastronómica Gijón Bonito entregaron este jueves los galardones de la quinta edición del concurso de fotografías. El primero, en la categoría general fue para Juan Toledo Vargas, seguido por Robert Pilari y Sonia María Ortega.
El otro galardón, en la categoría gastro, el vencedor fue Gustavo Simón Salage, mientras que como finalistas quedaron Natalia Harahuyla y Mercedes Márquez.
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