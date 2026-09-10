"Gijón confía alquilando" se mantiene en 2027 con 400.000 euros
La partida se incluye en el nuevo presupuesto de Emvisa, que alcanza los 8 millones
La Empresa Municipal de Vivienda dispondrá de otros 1,4 millones para inversión
La Empresa Municipal de la Vivienda (Emvisa) colocará por encima de los 8 millones su presupuesto de gastos. La propuesta económica que su presidente, edil popular Guzmán Pendás, presenta al consejo de administración de la entidad para el próximo año es de 8.034.700 euros. Un 5,3% más que lo presupuestado para el actual ejercicio. A los programas de ayudas van 4.587.200 euros, lo que supone un descenso de algo más cien mil euros sobre lo estimado para 2026.
Esa gran partida se distribuye en 3.785.000 euros para ayudas al alquiler, 100.000 euros para el servicio Xixón Alquila, 44.200 para el servicio de asesoramiento, 30.000 para el programa de estudiantes que comparten piso y 400.000 para mantener el controvertido plan de apoyo al alquiler "Gijón confía alquilando", que se puso en marcha hace unos meses.
También crece el presupuesto de inversiones con 1.485.000 euros de los que 600.000 buscan hacer realidad el anunciado proyecto de promover la construcción de un bloque de viviendas en La Calzada. A esta iniciativa se reservaba en el actual presupuesto una cuantía de 200.000 euros. Como inversión computan también 350.000 euros para la compra de más viviendas y 450.000 para mejoras en las que ya tiene Emvisa.
“Estamos ante un presupuesto que mantiene una apuesta clara por ayudar a las personas a acceder a una vivienda y que, al mismo tiempo, nos permite ampliar las respuestas de Emvisa ante nuevas necesidades", señaló Guzmán Pendás. El edil de Vivienda defendió su interés en que "la empresa municipal tenga cada vez más capacidad para actuar, no solo mediante las ayudas, sino también poniendo viviendas a disposición de la ciudadanía y generando nuevos recursos allí donde son necesarios”.
Nuevas viviendas para emergencia social
Al mismo consejo de administración se presentan dos proyectos que buscan incrementar los recursos de Emvisa para situaciones de emergencia social. Se someterá a aprobación la contratación de la redacción del proyecto y ejecución de las obras de demolición del edificio de las antiguas escuelas de Roces-La Braña y la adecuación como vivienda de un local en la calle Juan Botas. Estas obras, presupuestadas en un máximo de 416.503,02 euros (IVA excluido) están financiadas como Inversiones Financieramente Sostenibles (IFS), gracias al acuerdo de aplicación del remanente del Ayuntamiento del ejercicio de 2024.
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