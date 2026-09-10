Gijón le brinda una calle a Luis Torres en la celebración del décimo aniversario de la residencia La Golondrina

De la música de las gaitas y los tambores, los globos y los banderines de colores para celebrar una cifra redonda, al anuncio de uno de los mejores homenajes posibles. Gijón le brindará una calle al añorado Luis Torres, histórico presidente de la Asociación Gijonesa de Caridad y de la Cocina Económica durante 15 años. Lo anunció la alcaldesa, Carmen Moriyón, durante los actos de celebración de los diez años de historia de la residencia La Golondrina, un equipamiento en pleno corazón de Somió en el que muchos mayores han encontrado su hogar en esta última década y del cual Torres, quien falleció en 2024, fue uno de sus máximos impulsores.

El anuncio fue, si cabe, más emocionante, puesto que junto a la primera edil se encontraba Loli Pérez y, entre el público, además de muchos sobrinos, estaban José Arístides y Jesús, dos de los hijos del expresidente de la Cocina. «Para la familia es un momento que nunca habíamos soñado. Es un reconocimiento a su labor durante todos estos años», expresó José Arístides.

Moriyón puso en valor la labor de Luis Torres en particular, pero también la de la residencia La Golondrina. Fue una jornada especial para los usuarios de este centro rodeado de prado verde y en el que esta tarde lució el sol, el ambiente fue fresco y sonó la música, primero folclórica asturiana y luego más moderna, a cargo del grupo «Cherry Red», cuyos integrantes, por cierto, quisieron tocar gratis para la ocasión.

Por las instalaciones de La Golondrina, además de Moriyón, pasaron numerosas autoridades. Estuvieron, por ejemplo, Antonio Corripio, quien fue el primer director del centro; la presidenta de Mar de Niebla, Sonia Segarra; Rocío Álvarez, codirectora de la misma entidad; Álvaro Alonso, secretario general de la Cámara de Comercio, y la exconcejala de Servicios Sociales, la popular Ángeles Fernández-Ahúja.

La alcaldesa aplaudió, pues, la labor de Torres y de La Golondrina. Y fue cuando citó que la residencia se encuentra en el ámbito de La Pecuaria cuando hizo el anuncio de la calle. «Me produce una emoción especial que, cuando se urbanice la segunda fase del Parque Científico, la primera de las calles del ámbito más cercana a esta casa deberá llevar su nombre», expresó Moriyón. «Hacemos nuestro ese deseo de la Cocina Económica», añadió la primera edil, sobre una institución que estuvo representada por su presidente, Ignacio Blanco, quien también tomó la palabra.

La Golondrina celebra sus diez años de Historia / Ángel González

Blanco recordó la historia de este centro, que se construyó con el tesón de Torres, pero también gracias al gran patrimonio que dejó a la Cocina otro gijonés ilustre, Luis Bango. «Su encargo fue poner en marcha un recurso como este para las personas mayores de Gijón, las cuales tenían derecho a disponer de las mejores instalaciones posibles para vivir y, por sus condiciones personales, no tenían la oportunidad de acudir a las que ya existían», recordó.

Además de Blanco y Moriyón, también tomaron la palabra el concejal de Servicios Sociales, el popular Guzmán Pendás, y el director general de Salud Pública, Miguel Ángel Prieto, quien excusó la ausencia de la consejera de Salud, Concepción Saavedra. La conductora de las intervenciones fue Saray Feito.

El protagonismo pasó después a los residentes. Residentes como Federico Abadías, uno de los más veteranos del lugar, quien recordó los inicios de la casa y puso en valor una de las cuestiones más importantes a la hora de analizar este tipo de equipamientos. «Tenemos libertad absoluta para entrar y salir de nuestra habitación y para entrar y salir de la residencia sin dar cuentas a nadie», expuso, dando buena muestra del trabajo que realizan La Golondrina y su equipo.