Javier Martínez, al recibir el premio Gijonés del Año, reivindica la importancia de la hostelería en la vida de la gente

El presidente de Otea, Javier Martínez Fernández, reivindicó este jueves la importancia de la hostelería y el turismo no sólo para la economía, sino para la vida de las personas, en el acto en el que recibió el premio Gijonés del Año, que concede la revista Vivir Gijón, y de cuyo jurado formó parte LA NUEVA ESPAÑA.

"La hostelería y el turismo no son simplemente un motor económico fundamental para Asturias; son nuestra tarjeta de visita, la forma en la que abrimos las puertas de nuestra casa y mostramos al mundo quiénes somos. La mayor grandeza de la hostelería es crear espacios donde sucede la vida. Amo y admiro este sector no sólo por lo que me ha dado personal y profesionalmente, sino por lo que me ofrece cada día como persona y como ciudadano", señaló el homenajeado, que recibió el galardón en el Club de Regatas. "En un tiempo en el que vivimos cada vez más pendientes de las pantallas, nuestros bares, sidrerías, cafeterías, hoteles y restaurantes nos ofrecen algo insustituible: mirarnos a los ojos, conversar, compartir tiempo y sentirnos parte de una comunidad", añadió.

En su intervención, el presidente de Otea, natural del pueblo leonés de Robledo de Omaño y gijonés de corazón, resaltó una de las cuestiones que le indicaron los miembros del jurado al comunicarle el fallo: "‘te lo mereces, porque eres buena persona’. Los éxitos profesionales y los reconocimientos son importantes, y todos nos sentimos orgullosos de nuestros logros. Pero que la gente de tu entorno, los que te conocen de verdad, valore tu calidad humana, eso tiene un valor infinitamente superior. Es, sin duda, lo más gratificante de este reconocimiento", señaló".

Tuvo palabras en su intervención para su familia, que emocionaron especialmente a sus padres, Sara y Antonio; para los socios del Grupo Gavia y para sus trabajadores, haciendo a ambos copartícipes de su premio, y también para anteriores y actuales directivos del Sporting de Gijón, club del que fue vicepresidente durante diez años.

Agradeció al expresidente del Sporting, Javier Fernández haber confiado en él como vicepresidente. El expresidente sportinguista había tenido momentos antes ocasión de departir con el actual presidente del club, José Riestra, que formó parte del jurado que concedió el premio a Javier Martínez. De la etapa en el Sporting, Javier Martínez tuvo también un especial recuerdo para Enrique Castro, Quini.

Sus palabras fueron precedidas de la glosa que hizo de él el directivo de GAM y expresidente de FADE, Pedro Luis Fernández, que entre otros apuntes señaló el "humor playu" del premiado, sus 38 años al frente del Grupo Gavia con los mismos socios y "su impulso natural a participar, a implicarse, a ayudar".

"Gijonés hasta la médula"

Algo esto último que también resaltó de Javier Martínez la Alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón. Esta última, además, señaló que "Javier Martínez es gijonés hasta la médula. No de los que lo dicen, sino de los que lo demuestran, declaración tras declaración, reunión tras reunión, en cada rincón del tejido asociativo y empresarial de esta ciudad. Javier es de esas personas que dedican su día a día, su tiempo y su corazón a que Gijón sea una ciudad más moderna, con mayor potencial económico y con más futuro. Eso no se improvisa ni se premia una sola vez: se construye despacio, con paciencia, escuchando y defendiendo lo que cree justo, incluso cuando hacerlo no es la opción más cómoda", para concluir diciéndole que Gijón "tiene mucha suerte de contar contigo".

La vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, por su parte, destacó la "enorme calidad humana" del premiado, una persona que "deja huella", resaltando sus valores y capacidad de diálogo.