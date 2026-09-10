El máster en Intervención Social, en marcha
La Facultad de Comercio, Turismo y Ciencias Sociales Jovellanos inauguró el máster de Intervención Social en un acto que contó con la presencia de Cecilia Díaz Méndez, directora del Departamento de Sociología y Trabajo Social; Cristina López Duarte, decana de la Facultad de Comercio, Turismo y Ciencias Sociales Jovellanos; José Antonio Garmón Fidalgo, director general de Innovación y Cambio Social de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, y Begoña López González, directora gerente del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias.
La lección inaugural fue a cargo de Ana Guillén, catedrática del Departamento de Sociología y Trabajo Social de la Universidad de Oviedo, con el título "El sistema de bienestar español en contexto europeo: logros y retos".
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