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El máster en Intervención Social, en marcha

Participantes en la inauguración.

Participantes en la inauguración. / Marcos León

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La Facultad de Comercio, Turismo y Ciencias Sociales Jovellanos inauguró el máster de Intervención Social en un acto que contó con la presencia de Cecilia Díaz Méndez, directora del Departamento de Sociología y Trabajo Social; Cristina López Duarte, decana de la Facultad de Comercio, Turismo y Ciencias Sociales Jovellanos; José Antonio Garmón Fidalgo, director general de Innovación y Cambio Social de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, y Begoña López González, directora gerente del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias.

La lección inaugural fue a cargo de Ana Guillén, catedrática del Departamento de Sociología y Trabajo Social de la Universidad de Oviedo, con el título "El sistema de bienestar español en contexto europeo: logros y retos".

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