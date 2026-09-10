Mejoras en aceras, saneamiento e iluminación: la reforma de la calle Emilio Tuya de Gijón arranca este martes
Cambios en los taxis, paso de vehículos solo para residentes y otras restricciones para las obras
Las labores afectan al tramo entre la calle Aquilino Hurlé y la avenida de Castilla
Las obras de mejora en la calle Emilio Tuya del barrio de La Arena, en el tramo entre Aquilino Hurlé y la avenida de Castilla, para acometer “una renovación completa con el objetivo de modernizar la zona y generar más espacio peatonal en el barrio”, explican desde el Ayuntamiento, arrancarán el próximo martes. Los trabajos impulsados por el gobierno local constituyen una inversión de casi 650.000 euros.
Las obras en cuestión permitirán la remodelación y renovación completa de las aceras y de la calzada, así como de los servicios urbanos como la red de saneamiento, abastecimiento y la red de alumbrado público, realizado de manera conjunta y en coordinación con la Empresa Municipal de Aguas (EMA).
Al tratarse de una zona muy concurrida, con una alta densidad de tráfico, desde el Ayuntamiento se llevarán a cabo distintas medidas para permitir la realización de los trabajos “de manera adecuada y segura, tanto para los trabajadores como para los usuarios de la calle”.
En concreto, se limitará el acceso de vehículos en dicho tramo, limitando el acceso únicamente a vados y residentes. Las obras también motivarán la reubicación en la calle Aquilino Hurlé de la parada de taxis, la zona de carga y descarga y las plazas de PMR. Cada medida se “señalizará previamente los desvíos necesarios”
“De la misma manera se avisará, con la suficiente antelación, a los vados de vehículos las interferencias de acceso y salida a los mismos”, rematan desde el Ayuntamiento.
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