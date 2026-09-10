Los nueve baños de septiembre, "una cuestión de fe" entre los bañistas gijoneses que "sienta de maravilla"

La tradición popular gijonesa marca que para tener un año con salud no hay nada mejor que bañarse en el Cantábrico los primeros nueve días de septiembre. Una costumbre también conocida como "pasar les oles" que ayer algunos bañistas claudicaron con el último chapuzón en San Lorenzo. Los hay que siguen la costumbre al pie de la letra, otros que son más escépticos y que aseguran que "vale más hacerlo en invierno que ahora en septiembre", pero todos tienen claro que los beneficios para la salud son rotundos.

La jornada de ayer cerraba este ritual con el último de los baños que estipula este legado que comenzó, como recuerdan algunos de los míticos de la Rampla, "con los visitantes de León y Castilla". "Quedamos pocos de los que toda la vida lo hicieron, pero los que aguantamos somos fieles", asegura Antonio Osorio que para él el tema de los nueve baños de septiembre "es una cuestión de fe". "Esto es más antiguo que la tos. Aquí se vacunaba de esta manera. Se daba a entender que la persona que pudiese aguantar estos baños estaba inmunizada", explica este bañista que añade que aunque "médicamente suena absurdo" cree que sí tiene algún tipo beneficio para la salud.

Sin duda, este año el reto no ha resultado tan duro como otros. El caluroso verano, unido a la ausencia de tormentas han elevado la temperatura del agua que, todavía en septiembre, "está de lujo", como reconoce Osorio. Otros como Samuel Rodríguez son más fieles a la costumbre diaria que a centrar los baños en los primeros días de septiembre. "La salud es todo el año y sí que es cierto que ayuda. Con un grupo de amigos nos bañamos todos los días y esto es bueno para todo: el pelo, la piel, la circulación...", expone. En su caso, no conoce de dónde viene la tradición aunque matiza que si se realiza, "hay que hacerla como Dios manda". "Una vez escuché a unas señoras hablar de los nueve baños, pero a la hora de meterse al agua solo se arrimaban hasta la pantorrilla", recuerda, señalando que el chapuzón "tiene que ser completo".

También los hay fieles a la tradición, como Rafaela Tesedo, natural de Valladolid que lleva 20 años sin fallar a la cita. "En Valladolid hay muchos catarros y constipados y desde entonces no los cojo", desvela Tesedo que, pese a los achaques de la edad se mantiene firme en su convicción de que nueve baños de septiembre curan cualquier mal. "Luego vuelvo y me dicen: 'estás loca'. No lo estoy. Yo animo a todos a que vengan y lo hagan, que el cambio se nota", expresa frente a su pandilla de baño que bromea con la situación. "Viene aquí porque en Valladolid no se puede bañar", vacila Rafael Ramos. "Que tenemos río y más frío, pero no tiene nada que ver", se exculpa Tesedo que subía la apuesta. "Este año en vez de nueve, me voy a bañar diez", sentencia. "Con lluvia o mal tiempo también se viene, esto es salud y a mí me da vida. Tengo el hígado trasplantado y aun así cada vez que me meto al agua estoy de maravilla", afirma Tesedo.

A su lado, Roberto Fernández reconoce que "el mayor gripazo que cogí fue un año que vine a los nueve baños seguidos", provocando las risas en el grupo. "Sin embargo, me mantengo en venir a pegarme un chapuzón en estas fechas y también el resto del año", explica, poniendo una pega un tanto polémica. "El problema más adelante llega con los perros, que nos quitan la playa", asegura.

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"Esto de los nueve baños es como cuando está una persona está en el hospital a punto de morir y dice: 'estos cambios de tiempo me tienen baldado, ya verás cuando mejore el clima'", detalla José Manuel Martínez dando a entender que al final, la cuestión de la fecha, el tiempo o la temperatura del agua es relativa, "lo importante es venir", resume. Pese a que septiembre es el mes de vuelta a la rutina y en el que el verano da paso al otoño, el tiempo suele ser favorable a que tradiciones como la de "pasar les oles" se mantengan. "Hay que seguir promoviéndola entre los jóvenes que al final puede perderse", aseguran los bañistas.