Los precandidatos pueden ya conocer sus apoyos telemáticos en la carrera por los avales en las primarias del PSOE de Gijón

En la carrera por conseguir las 189 firmas de militantes que, como mínimo, se necesitan para poder figurar en las papeletas para elegir al representante del PSOE en la pugna por la Alcaldía de Gijón, los cuatro precandidatos que finalmente se han postulado tendrán facilidades para conocer cuántos les faltan para llegar al haber habilitado el partido una aplicación que les permite saber en cada momento el número de avales han recibido digitalmente. Este sistema telemático de avales coexiste con la tradicional recogida de firmas en papel. El sistema de acceso a la información digital fue uno de los asuntos que abordaron representantes de los precandidatos con la Comisión de Ética de la FSA (que hace las veces de junta electoral) en la reunión que mantuvieron este jueves en Oviedo.

Un encuentro al que acudió sólo uno de los cuatro precandidatos, Iván Álvarez Raja, mientras que los demás estuvieron representados por integrantes de sus equipos de apoyo: Gloria Ortiz en representación de Lara Martínez; Idoia Lozano por José Ramón Tuero y Alfonso Albadalejo como representante de Alberto Ferrao.

El número de avales por candidato, fijado en el reglamento de las primarias deberá estar comprendido entre un mínimo del 15% y un máximo del 20% del censo de afiliados al corriente de pago. Esto es, entre 189 y 251 electores de los 1.258 que tendrán derecho a voto el 26 de septiembre y, en una segunda vuelta si ninguno alcanza el 51%, el 3 de octubre. Eso siempre que haya más de un precandidato que supere la barrera de los avales.

Se da por hecho que Lara Martínez, que cuenta con el respaldo de la mayoría de la ejecutiva local del PSOE, obtendrá esos avales sin problema. Tuero y Ferrao también están haciendo intensa campaña desde los espacios que se han habilitado para cada precandidato en la Casa del Pueblo de Gijón para tratar de superar el listón. Raja está optando por contactos personales para buscar sus apoyos.

El plazo para recoger los avales concluye el próximo miércoles y cada firma cuenta. Para facilitar la entrega presencial de los mismos, la Casa del Pueblo abrirá durante el sábado de diez de la mañana a una de la tarde, un horario que se pactó en la tarde de este jueves en una segunda reunión, en este caso en la propia sede del PSOE de Gijón.

Afiliados activos

El número de avales que se exigen en esta ocasión, derivado de un acuerdo del último congreso federal, es superior al de las anteriores primarias. La existencia de cuatro precandidaturas hace muy difícil que todos puedan llegar a conseguir el mínimo necesario para poder seguir adelante. Aunque el censo electoral es de 1.258 electores, en la práctica el número de militantes activos es sensiblemente menor en el PSOE de Gijón. En las anteriores primarias acudieron a votar 899 militantes, cifra récord en los comicios internos del PSOE gijonés.

En el caso de que un afiliado avale a más de un precandidato, ambos avales se anularán. Si avala más de una vez a un mismo precandidato, contará como un único respaldo.