La matriculación en módulos industriales de FP, al alza, aumenta un 30% en Asturias

El Principado constata un importante aumento en la matriculación, para el próximo curso, en módulos de Formación Profesional vinculados a profesiones industriales, que en algunas ramas "va a estar por encima del 30%", según explicó este jueves el director general de Formación Profesional del Principado de Asturias, Ángel Balea durante la entrega en la Cámara de Comercio de Gijón del premio "Embajador del Año en Asturias" de la FP a la antigua alumna del IES número 1 de Gijón, Lucía García Gil.

"Vivíamos unos años de escasez vocacional en el sector industrial, y más del oficio manipulativo y tradicional, de lo que venían siendo la herencia de los antiguos aprendices de oficio. Y afortunadamente este año –y el año pasado hemos visto ya, pero este año muy significativamente– un repunte en las solicitudes de admisión a esos estudios, más industriales, instalaciones de frío, de climatización, electricidad, mecánica, etcétera, hay un repunte de la vocación en esos campos", señaló el director general.

Los datos definitivos no se conocerán hasta que se cierre el segundo plazo de matriculación, este mes septiembre. De momento, no obstante y con la mayor parte de las matriculaciones en FP ya efectuadas en el primer plazo, "yo auguro que va a haber sectores como electricidad, electrónica, instalaciones de producción de calor, etcétera, donde el crecimiento de la matrícula va a estar por encima del 30%", añadió el cargo de la administración autonómica.

Asturias dispone de 11.300 plazas de primer curso en las distintas ramas de FP, de las que, tras las que ocupan repetidores, se ha ofertado para nuevos alumnos cerca de 9.000. Quedan 1.800 vacantes para esta convocatoria de septiembre. El responsable del Principado en esta área destacó a la vista de estas cifras que se ha afinado en ajustar la oferta formativa a la demanda, por un lado, de los jóvenes que quieren estudiar FP y, por otro, de los perfiles profesionales que les demandan las empresas o sus representantes, además del Consejo de Asturias de la Formación Profesional. La oferta formativa se revisa todos los años y "lo que yo quiero poner sobre la mesa es que la tasa de ocupación de las plazas que ofertamos ha ido creciendo y este año además significativamente", algo que está siendo acompañado con un aumento del volumen de alumnos y alumnas.

En el acto, el secretario general de la Cámara de Comercio de Gijón, Álvaro Alonso, incidió en las dificultades de las empresas de todo tipo para encontrar profesionales cualificados, lo que vinculó a la escasez de personas para relevar a los integrantes de la generación del "baby boom" que se aproximan ya al final de su vida laboral.

En ese sentido, Ángel Balea insistió en que "hay nichos de empleo con grandes oportunidades y con necesidades de relevo de miles de personas en años venideros hasta el 2030" y en que el hecho de que existan dificultades para el relevo generacional en muchos sectores al mismo tiempo "solo puede tener una explicación y es que no hay masa crítica poblacional para atenderlos todos".

En ese sentido, señaló que la FP no sólo es una oportunidad para los jóvenes nacidos en Asturias, sino también para los inmigrantes que pueden ayudar a cubrir esas carencias de profesionales. "Recientemente, hemos tenido un proceso de regularización de inmigrantes, que también seguro va a tener su repercusión en el ámbito de la aspiración a estudiar formación profesional", dado que es la que "te permite transitar al mercado laboral de una manera rápida, ágil y con una cualificación muy específica".

Embajadora del año

Una formación profesional que en Asturias ofrece muchas alternativas. Entre ellas la de la ganadora del premio "Embajadora del Año en Asturias", la gijonesa Lucía García Gil, de 19 años, quien cursó grado medio de Estética y Belleza en el IES número 1 de Gijón y comenzó a trabajar en junio, en cuanto terminó sus estudios, en un centro de estética de Nuevo Roces. Ahora representará a Asturias en la final nacional, el 2 de octubre.

Ha participado en el programa de la Cámara de Comercio de Gijón, la Cámara de Comercio de España y CaixaBank Dualiza, apoyado por el Fondo Social Europeo, para contar su experiencia a jóvenes estudiantes y animarlos a decantarse por la FP. "Como me gusta mucho hablar en público, ayudar a la gente y colaborar, me presenté. Hay mucha gente que sólo piensa en la Universidad, pero en charlas me he llevado a muchos a la FP, porque tenía conocimientos de que se podía estudiar, pero no sabía cómo matricularse o cómo acceder", explicó.

El primer finalista del premio ha sido Iker Suco, del IES Cuenta del Nalón y el tercer puesto para Lucía Mosteiro, del IES número 1 de Gijón.