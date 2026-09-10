Un problema con la licencia de obras demora la gran obra en el cementerio de Deva

La necesidad de dar respuesta al incremento en las incineraciones ha llevado a la sociedad Cementerios de Gijón (Cegisa) a impulsar la construcción de una nueva sala de columbarios en el cementerio municipal de Deva. Será la quinta sala con la que cuente la instalación y se plantea con un total de 161 columbarios que, en principio cubrirían las necesidades de los próximos tres años. La construcción de esa sala en Deva es uno de las inversiones que se incluye dentro del proyecto presupuestario que para 2027 se va a presentar a votación en el consejo de administración de esta sociedad mixta que preside el edil popular Abel Junquera.

Una inversión de algo menos de 34.000 euros que ya se planteaba para este mismo año. Aunque esta no es la obra más importante que tiene entre manos la sociedad que gestiona todos los cementerios municipales de Gijón. En el presupuesto de 2027 vuelve a aparecer los más de 467.453,68 asignados a la construcción del denominado Bosque de la Calma dentro de la ampliación del Parque de las Cenizas. Una obra cuyo inicio se había estimado para el primer trimestre de este año y que aún no ha arrancado a falta de licencia de obra. El problema es que hay una discrepancia entre los usos que la finca anexa a la actual necrópolis donde se va a realizar la intervención tiene asignados en distintos documentos municipales. Patrimonio sí reconoce el uso de cementerio para ese terreno pero ese reconocimiento no se refleja en el Plan General de Ordenación. Cegisa recurrirá a financiación externa para sufragar el coste de esta iniciativa.

Un millón de euros de presupuesto ordinario

Al margen de las inversiones, Cegisa presenta para 2027 un presupuesto de gastos de 1.097.000 euros donde se ha priorizado el refuerzo del mantenimiento de los cementerios municipales. De hecho, el 2027 será el primer año completo de ejecución del nuevo contrato de conservación y mantenimiento que aumenta su coste al incorporar a una persona más al equipo de trabajo.

En cuanto a los ingresos, se calcula un incremento del 4% sobre la previsión de este año. Incremento que no se sustente en una subida de tarifas ya que Cegisa, siguiendo la línea fiscal marcada por el gobierno de Gijón, ha optado por la congelación de precios para el año que viene. A la hora de calcular los ingresos, los responsables de Cegisa fijan para el año que viene 180 alquileres y 390 realquileres, además de la grabación de 375 lápidas. El total de los servicios de todo tipo que se estiman dar alcanza los 8.465 frente a los 7.183 previstos para este año.