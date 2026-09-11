"La abogacía gijonesa crece y horna a quienes lo merecen" destaca su decano en la jura de nuevos letrados

"La abogacía gijonesa sigue creciendo y, sobre todo, sigue honrando a aquellas personas que lo merecen porque han dado con sus valores un ejemplo de lo que debe ser la Justicia". El decano del Colegio de Abogados de Gijón, Benigno Villarejo cerró con estas palabras el acto en el que juraron 16 nuevos integrantes de la profesión, se concedieron distinciones a tres veteranos letrados y se rindió homenaje póstumo a los magistrados Bernardo Donapetry y Rafael Martín del Peso.

De los tres abogados distinguidos, el decano del Colegio dijo que "representáis la constancia, el compañerismo, esa dedicación generosa a los demás compañeros y, sobre todo, esa dedicación generosa en la defensa de derechos y libertades que durante tanto tiempo habéis estado realizando".

La insignia de oro del Colegio se entregó, por sus cincuenta años colegiado, al veterano abogado Alejandro Alvargonzález Rodríguez. No sólo por ese motivo, sino también por "su trayectoria profesional impecable y conducta ética intachable", en palabras de Villarejo. El decano emérito del Colegio, Sergio Herrero, fue el encargado de leer la glosa que de él escribió Fernando de Silva, al que le fue imposible acudir al acto. Persona con educación, dialogante, fuerte carácter y excelente abogado, fueron algunas de las apreciaciones sobre este letrado que comenzó a ejercer el 22 de julio de 1976 y que se confesó "loco de contento por la distinción" al recogerla tras sorprender a la concurrencia con la lectura de un epigrama.

Sendas insignias de plata se entregaron a antiguos miembros de la Junta Directiva del Colegio de Abogados por su labor en la misma, Gerardo Cendán y Guillermo Calvo. Este último quiso incidir en el valor especial que una distinción "que te dan los compañeros", mientras que Cendán quiso poner en valor el "trabajo ímprobo, desprendido y gratuito" de quienes forman parte del órgano de gobierno de los abogados gijoneses.

Hubo más reconocimientos en el acto que durante más de dos horas se desarrolló en la Colegiata de Revillagigedo. Aprovechando el homenaje emocionado a los dos magistrados fallecidos –Bernardo Donapetry y Rafael Martín del Peso– el decano de los abogados gijoneses hizo una petición a los jueces para que perseveren en lo que considera una buena labor. "La calidad y la cantidad de resoluciones judiciales que se dictan en Asturias nos hace pensar que esta comunidad autónoma es una de las mejores de España. A los magistrados les decimos que queremos que esa calidad siga produciéndose", indicó.

De quienes fueran presidentes de las secciones séptima y octava de la Audiencia Provincial de Asturias, con sede en Gijón, Martín del Peso y Donapetry, el decano de los abogados gijoneses señaló que con el reconocimiento que este viernes les rindieron "recordamos con gratitud y respeto y con la certeza de que su legado seguirá acompañándonos", destacando de ambos "su respeto hacia la abogacía y su compromiso con la Justicia".

Isabel Herrero, viuda de Rafael Martín del Peso, lo recordó como trabajador "infatigable", pendiente siempre de asuntos del trabajo, que era juez vocacional y que "murió con las botas puestas, porque estuvo casi hasta el final". El presidente de la sección séptima, José Manuel Terán López, quien lo glosó, destacó que siempre defendió "la profesionalidad y valía de la abogacía asturiana" y que en su trabajo sabía formar equipo.

Catalina Esther Álvarez González, viuda de Donapetry, también dijo de este que era un juez vocacional y divertido fuera de la sala, a pesar de su imagen ceñuda dentro de ella. "Tenía un sentido casi sagrado de su profesión como servicio fundamental para la ciudadanía" y consideró que si aún viviera "estaría bastante disgustado por los ataques que sufre el Poder Judicial y orgulloso de ver a sus compañeros luchar por mantener el Estado de Derecho". Su figura la glosó el actual presidente de la Sección Octava, Juan Laborda Cobo.

En el transcurso del acto, Benigno Villarejo también quiso tener unas palabras de recuerdo para otro magistrado fallecido, Javier Rodríguez Luengo, quien estuvo destinado en Gijón en un juzgado laboral.

Villarejo también dio la bienvenida y les recordó sus obligaciones a los nuevos abogados que juraron este viernes: Ana Álvarez Pérez, Elena Bárcena Fernández, Amanda Blanco Bartolomé, Claudia Covadonga Blanco Fonseca, María Blanco Nieto, Pablo Climent Domínguez, Jimena Costales Fernández-Paíno, María Fernanda Porte Pastore, Izán García Cobián, Damián Gómez Tuñón, Aquiana Berenice González López, Ana Lobo García, Aida López Bilbao, Khadija Marouane Mouhin, Marina PIcallo Avello y Aitor Rodríguez Urionabarrenechea.

Compromiso

"El juramento que habéis hecho no es un mero trámite administrativo, o un mero requisito del Estatuto General de la Abogacía, es una promesa íntima, un compromiso con la Justicia y con la ciudadanía y con vosotros mismos", les dijo el decano de los abogados gijoneses, instándoles a prestar el mejor servicio a sus clientes porque "vais a defender sus derechos y sus libertades. Más importante que el derecho y la libertad sólo queda la salud". Una de las jurandas, Jimena Costales, quien habló en representación de todos ellos, pidió a sus compañeros que "cuidemos la ilusión de los inicios".

En el acto también intervinieron el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, Jesús María Chamorro, y la Alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón.

Chamorro señaló que el Tribunal de Instancia de Gijón, con sus 29 magistrados, despachó en 2025 48.000 asuntos mientras que ingresaron 46.000 asuntos. "Un tercio de la población de la ciudad ha pasado por los tribunales, si se tiene en cuenta que en muchos de estos asuntos hay dos partes o más", indicó. También advirtió contra el peligro de que la Justicia se burocratice, apostando por huir de ello.

Moriyón, por su parte, resaltó que el Colegio de Abogados de Gijón es una institución de la ciudad, resaltando que tiene en el Ayuntamiento a un aliado.