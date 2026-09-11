Bienvenida al alumnado internacional en la Politécnica de Gijón
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La Escuela Politécnica de Ingeniería dio ayer la bienvenida al alumnado internacional que emprendará un nuevo curso y aprovecharon la ocasión tanto para enseñarles el campus universitario como para transmitirles información útil sobre GIjón.
Para este nuevo curso académico que acaba de comenzar hay alrededor de setenta estudiantes internacionales, tanto de países europeos como de latinoamérica y EE UU. Italia, con quince estudiantes, es el país que encabeza la procedencia de estos estudiantes. Tambén hay estudiantes Erasmus de Alemania, Franica, Hungría, Portugal, Polonia, Suecia, Turquía y Gran Bretaña.
En lo relativo a otras movilidades, hay jóvenes de México, Argentina, Chile Bolivia, Brasil, Peru y Estados Unidos.
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