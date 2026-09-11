Exposición sobre el C.I.D. en Pumarín
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El centro municpal de Pumarín Gijón Sur acogió ayer la inauguración de la exposición conmemorativa sobre la historia del Club Independiente (Infantil) Deportivo. C.I.D, fundado en 1963 por José Carlos González Garrido. Al acto acudió el concejal de Relaciones Institucionales, el forista Jorge González-Palacios.
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