De Gijón a Ceuta, más de mil kilómetros de solidaridad: la asociación "Esto ye Ciares" inicia la recogida de alimentos y material humanitario para los inmigrantes

Medicamentos, esterillas, sacos de dormir, latas de conserva, cereales e incluso teléfonos móviles y cargadores. Estos son algunos de los materiales y alimentos que en la tarde de ayer comenzaron a recoger en la sede de "Esto ye Ciares", la asociación desde la que están colaborando con su socia, Diana Luaces, para poder llevar a cabo el proyecto de ayuda humanitaria para Ceuta, que lleva por lema "Ante'l racismu, sofitu vecinal". Será el día 19 de septiembre cuando Luaces y otras compañeras se desplacen en furgoneta para hacer efectiva esta campaña de recogida en la que ya han colaborado decenas de vecinos y asociaciones. "Queremos ir allí para aportar nuestro granito de arena y ver la situación en primera persona. Hay que tener siempre claro que los inmigrantes también son personas", manifestaron este jueves Luaces y el resto de integrantes de "Esto ye Ciares" que participan en la iniciativa.

La propia Diana Luaces explica que puso en marcha esta iniciativa al observar a través de los medios de comunicación la situación que se había generado en la ciudad autónoma tras la entrada masiva de inmigrantes del 31 de julio. Respecto a la campaña, Luaces subraya que tienen tres objetivos. Por un lado, con la recogida de materiales y alimentos, espera cubrir las necesidades de los inmigrantes "en la medida de lo posible". Por otra parte, con esta recogida busca "despertar conciencia de clase y solidaridad en los barrios".

Más allá de la recogida de material y alimentos, en esta campaña también se puede colaborar con una donación económica. "Todo el dinero que se recaude irá para financiar el viaje y para comprar productos en tiendas locales de ceuta. De esa forma queremos ayudar también al pueblo ceutí, ya que está claro que están ante una situación complicada y también hay que empatizar con ellos", explica esta gijonesa.

Los puntos de recogida de material son la propia sede vecinal "Esto ye Ciares", que estará abierta los martes de 11.00 a 13.00 horas y, los jueves, de 18.00 a 20.00 horas. En Gijón también se puede donar en la librería-cafetería La Revoltosa y en la escuela de danza "Tango Brujo". Los otros puntos para colaborar están en la librería Sol de El Entrego y en el Centro de Feminismos e Igualdad de Bimenes. La información acerca de las donaciones económicas está disponible en las redes sociales de "Esto ye Ciares".

Aunque la primera tarde de recogida en la asociación de vecinos tuvo lugar este jueves, el pasado domingo ya se produjo el inicio de la campaña en el campo de La Cruz de Ceares. "La gente está colaborando mucho. Una de las donaciones que más nos ha impresionado ha sido la de una mujer que cobra una pensión no contributiva de 450 euros y acaba de darnos 40 euros. Ese es el principal objetivo, despertar esa solidaridad ante el odio y el racismo", asevera Luaces, que apunta que "estamos en contacto continuo con organizaciones y asociaciones vecinales del pueblo ceutí que están ayudando a las personas que están en las playas". "Queremos que esto sea un impulso más como el resto de los que están llegando desde otros sitios de España", zanja.

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Desde la asociación reivindican que "en los tiempos que corren, cuando la deshumanización, la falta de empatía, el odio, la aporofobia y la falta de conciencia social nos llevan al desánimo, creemos que es más necesario que nunca organizarse y responder con solidaridad".