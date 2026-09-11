"Gijón da un paso de gigante", festeja el gobierno tras el acuerdo de Quirón para la compra de suelo en Cabueñes
El desbloqueo de esa operación garantiza los viales para la ampliación del gran hospital público de la ciudad e impulsa la millonaria inversión de la empresa sanitaria en Nuevo Gijón
Martínez Salvador: "Esta ciudad ha dejado de ver pasar los trenes de futuro para subirse de lleno a ellos"
El gobierno municipal de Gijón que lidera Carmen Moriyón ha recibido con más que satisfacción el acuerdo final alcanzado esta mañana por la firma Quirón con los propietarios de las fincas de Cabueñes que se incluían en el convenio urbanístico firmado en 2022 por la empresa sanitaria y el Ayuntamiento de Gijón. Un convenio que suponía que Quirón cediese a Gijón unas fincas en Cabueñes necesarias para la ampliación del gran hospital público de la ciudad y el Ayuntamiento dise a la empresa suelo en Nuevo Gijón para desarrollar su proyecto de hospital.
La firma final de la compraventa de esas fincas se había enquistado en los últimos días ante el rechazo de uno de los propietarios. La situación llevo al Ayuntamiento a abrir la puerta a la expropiación.
" Gijón da hoy un paso de gigante en dos sentidos", concretó el edil de Urbanismo y portavoz del gobierno, el forista Jesús Martínez Salvador, tras conocerse el cierre del acuerdo. Un doble éxito que Martínez Salvador festejaba describiendo que "en primer lugar, mediante el cumplimiento del convenio con Quirón firmado el pasado mandato, el Ayuntamiento podrá poner a disposición del Principado unas parcelas fundamentales para la ampliación del futuro hospital de Cabueñes y con ello blindar los accesos a un equipamiento público que debe marcar el futuro sanitario de esta ciudad" y "en segundo lugar, la llegada de Quirón y la inversión de más de 50 millones de euros aparejada a su proyecto supone para Gijón una excelente noticia y la confirmación de que esta ciudad por fin ha dejado de ver pasar los trenes de futuro para subirse de lleno en ellos".
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