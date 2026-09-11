Gijón se postula para organizar el campeonato de España de mus de 2027, con unos 350 participantes

Gijón se postula para acoger, previsiblemente en septiembre de 2027, el Campeonato de España de mus del próximo año, en el que se estima que participarán más de 350 personas. Así lo explicó este viernes el vocal de la Federación y representante de la Tertulia Miau, que se encargaría de la organización de este evento, coincidiendo con el 70 aniversario de dicha tertulia.

"Puedo decir, al 85%, que nos lo van a conceder, sólo falta la reunión de la Junta Directiva de la Federación para votarlo", explica Félix Fernández, de la Tertulia Miau, quien apunta que en Gijón no habrá problemas de plazas de alojamiento hotelero para los participantes y sus familias, como sí han tenido en la sede en la que se ha celebrado el campeonato este año, en otra ciudad del norte de España.

En el caso de que finalmente se conceda la organización a Gijón, Fernández intentará que este evento se celebre en espacios del Museo del Pueblo de Asturias o del recinto ferial Luis Adaro, por la cercanía de ambos a las zonas hosteleras de La Guía y La Arena, a la playa de San Lorenzo y a establecimientos hoteleros.

El concejal de relaciones institucionales del Ayuntamiento de Gijón, Jorge Fernández-Palacios, apuntó, por su parte que "si al final se hace, será bienvenido".

Campeonato de Gijón

El anuncio se realizó durante la presentación del Campeonato de Mus por parejas abierto de Gijón, que se desarrollará del 14 al 19 de este mes en los locales de la Asociación de Vecinos de Lloreda y que cuenta con el apoyo del Ayuntamiento y de la Fundación Caja Rural de Gijón, entre otros patrocinadores. Se espera que participen unas 70 parejas.