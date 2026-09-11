José Andrés da la sorpresa en el barrio gijonés de Cimavilla: el chef asturiano cocina chipirones, bocartes y percebes a los vecinos en sus fiestas
El cocinero aprovechó su visita a Gijón para participar en las celebraciones del barrio alto y ensalzar los sabores de la tierra
Gran sorpresa en las fiestas de Cimavilla. El chef asturiano José Andrés ha aprovechado su visita a Gijón para realizar una parada en el barrio Alto, donde no solo se ha reencontrado con los sabores de su tierra, sino que se ha puesto manos a la obra para cocinar productos típicos de la tierra para los vecinos. El menú improvisado ha contado con unos percebes, bocartes y chipirones de potera acompañados de botellas de sidra que han hecho las delicias de los residentes que se encontraban a mediodía en el Cerro de Santa Catalina.
Más allá de su paso por Cimavilla, José Andrés ha hecho de "guía turístico" para recorrer algunos de sus puntos favoritos de Gijón junto a unos amigos estadounidenses a los que les ha mostrado rincones y establecimientos gastronómicos. Entre esas paradas ha estado la pescadería Los Playos.
Después de pasar buena parte de la jornada en Gijón, el chef asturiano se desplazó hasta Casa Gerardo, el restaurante de Prendes regentado por Pedro y Marcos Morán. La ruta continuó hacia Tazones, con una visita al Rompeolas, donde José Andrés ha disfrutado de la costa asturiana en una nueva tarde soleada.
No obstante, el momento más espontáneo y llamativo tuvo lugar al mediodía en Cimavilla, donde la visita del chef quedará entre los instantes más destacados de esta nueva edición de las fiestas que llenan de alegría el barrio alto hasta este domingo.
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