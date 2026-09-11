La Junta de Portavoces bloquea el debate que impulsaba Vox en el Pleno de Gijón sobre "la invasión de Ceuta"

La Junta de Portavoces ha bloqueado la proposición plenaria de Vox que buscaba debatir y votar en el salón de plenos de Gijón un acuerdo sobre "la soberanía española y la invasión de Ceuta". Un acuerdo de diez puntos que arrancaba con la petición por parte de Sara Álvarez Rouco de que se aprobase que "el Pleno del Ayuntamiento de Gijón reafirma solemnemente la plena e indiscutible soberanía española sobre Ceuta, Melilla, las islas Chafarinas, el peñón de Vélez de la Gomera, isla del Perejil, y las islas y peñón de Alhucemas, plazas y lugares de soberanía española en el norte de África.

El resto de los puntos planteaban que la Corporación gijonesa asumiera desde condenar declaraciones de miembros del gobierno de Marruecos a denunciar el "silencio o ambigüedad" del gobierno de España frente a "reivindicaciones extranjeras sobre una parte de nuestro territorio nacional" pasando por exigir la devolución o expulsión de todos los migrantes llegados a Ceuta. Esta iniciativa de Vox era una de las más llamativas de las presentadas por los grupos de la oposición al Pleno que visibiliza el reinicio de la actividad política en la Casa Consistorial tras las vacaciones de verano.

La posición de la Secretaría General del Pleno, asumida por la presidencia de la Junta de Portavoces, es que una iniciativa con este tipo de componente político debe tramitarse como declaración institucional y no como proposición. Así que si Vox quiere intentarlo debe hacer ese cambio. El problema es que para que una declaración institucional llegue a incorporarse al orden del día de un Pleno debe contar con el apoyo de 24 ediles de la Corporación. Una suma que, en principio, no lograría alcanzar la representante de Vox que ya solo con el no del PSOE , como partido principal del gobierno de España no tendría los apoyos suficientes. Además, las declaraciones institucionales no generan un debate que permita a los portavoces enfrentar sus posicionamientos.

El caso Divertia

Si se incorporan al orden del día todas las propuestas de la oposición que tienen que ver con el caso Divertia, que llevo al cese del presidente y el gerente de la empresa municipal tras detectarse irregularidades en los procesos de contratación de algunos conciertos del verano. El PSOE ha solicitado una comparecencia del forista Jesús Martínez Salvador en su condición de nuevo presidente de Divertia para que ofrezca detalladas explicaciones sobre los contratos vinculados a los conciertos celebrados en el parque de los Hermanos Castro. Por su parte, los portavoces de IU y Podemos, Javier Suárez Llana y Olaya Suárez, firman dos proposiciones para que el Pleno ordene, por un lado, la fiscalización por parte de la Sindicatura de Cuentas de las contrataciones de Divertia de los últimos tres años y, por otro, la creación dentro del Ayuntamiento de una comisión de investigación.