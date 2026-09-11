El programa de alto rendimiento del Clinic Joven Emprenda, de aniversario en Gijón
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Laboral Centro de Arte y Creación Industrial acogió este viernes, impulsado por la Asociación Asturias Emprenda, el acto conmemorativo del vigésimo aniversario del Programa de Alto Rendimiento Emprendedor Clinic Joven Emprenda, una iniciativa que durante dos décadas ha contribuido a impulsar el talento, la iniciativa y la cultura emprendedora entre la juventud asturiana.
Desde su creación en 2007, más de 500 jóvenes han pasado por sus diferentes ediciones.
- Carmen Moreno se retira de las primarias del PSOE de Gijón: 'Hay una utilización ilegítima y ventajista de los recursos del partido
- El sacerdote Andrés Fernández se despide de la parroquia de Viesques entre regalos y dejando un legado 'de empatía y cariño' : “Nos volveremos a ver con el ascenso del Sporting”
- Revuelo en la playa de San Lorenzo, en Gijón: evacuan en ambulancia a un hombre de 79 años
- El pub Cabaré en Gijón cierra sus puertas y en su lugar abrirá un restaurante que apueste por la coctelería y música en directo
- El incendio en la cocina de un piso de Gijón deja dos heridos y un amplio operativo de emergencias
- Los nueve baños de septiembre, 'una cuestión de fe' entre los bañistas gijoneses que 'sienta de maravilla
- Críticas a la dirección del PSOE de Gijón, la dificultad para lograr avales y el silencio de la FSA que la apoyaba: claves de la retirada de Carmen Moreno en las primarias
- Ángel Lorenzo, presidente local de Otea: 'Hay sensación de estancamiento, pero Gijón tiene un firme futuro turístico