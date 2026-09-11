El programa de alto rendimiento del Clinic Joven Emprenda, de aniversario en Gijón

Laboral Centro de Arte y Creación Industrial acogió este viernes, impulsado por la Asociación Asturias Emprenda, el acto conmemorativo del vigésimo aniversario del Programa de Alto Rendimiento Emprendedor Clinic Joven Emprenda, una iniciativa que durante dos décadas ha contribuido a impulsar el talento, la iniciativa y la cultura emprendedora entre la juventud asturiana.

Desde su creación en 2007, más de 500 jóvenes han pasado por sus diferentes ediciones.