Un punto de enlace de itinerarios ciclistas y una intervención en la red de la EMA: el doble valor del nuevo carril bici de Albert Einstein

La Empresa Municipal de Aguas (EMA) se suma al proyecto de nuevo carril bici en la avenida de Albert Eistein aprovechando la obra para ejecutar dentro de su red una tubería de impulsión entre los colectores de Peñafrancia yLa Camocha. Así, lo que se planteaba como un nuevo espacio de impulso a la movilidad ciclista amplía la envergadura de la operación. Y su coste. El contrato que acaba de sacar a licitación el servicio de Obras Públicas del Ayuntamiento fija el coste de la intervención en 371.090,50 euros (impuestos incluidos). El Ayuntamiento asume el pago de 172.304,15 euros y la EMA se encargará de los otros 198.786, 35 euros. El plazo de ejecución es de cuatro meses.

El nuevo carril de Albert Eistein tiene el valor de servir como espacio de conexión con las rutas ciclistas ya existentes en la senda fluvial del Piles y la senda del Peñafrancia pero también con el carril para ciclistas que discurre por otro tramo de la avenida y que se comunica con los de la avenida de La Pecuaria y la carretera de Villaviciosa ofreciendo la posibilidad de desplazarse en bicicleta a los equipamientos educativos, sanitarios, sociales, culturales y empresariales que se ubican en la Milla del Conocimiento.

El nuevo carril bici tendrá una sección de 2,5 metros con doble sentido de circulación y discurrirá en su totalidad por la calzada de forma segregada al tráfico de vehículos. Su trazado se ha diseñado en tres secciones distintas dependiendo de las condiciones del trazado. Así donde coincida que hay aparcamiento en línea se modificará la acera actual para generar el espacio mientras donde no hay aparcamiento basta con colocar separadores. Hay una tercera sección que se corresponde con la conexión con la senda del Peñafrancia donde al ser zona verde hay que generar por completo el nuevo carril. El proyecto de carril bici obliga a reubicar mobiliario urbano y contenedores soterrados.

Eso es lo que se verá sobre tierra. Bajo ella quedará la nueva canalización de la EMA de conexión entre dos colectores.