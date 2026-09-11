Quirón cierra la compra de las fincas de Cabueñes, que estarán desalojadas antes del 22 de noviembre

Las fincas de Cabueñes vinculadas al convenio urbanístico firmado por el Ayuntamiento y Quirón estarán desalojadas antes del 22 de noviembre. Esa es la fecha fijada en el acuerdo recién alcanzado por Quirón con los propietarios de las cuatro fincas que la empresa sanitaria se había comprometido a comprar para ceder al Ayuntamiento que, a su vez, se las transferirá al Principado de Asturias ya que son necesarias para desarrollar los viales que acompañan la ampliación del hospital público de Cabueñes. A cambio de ese suelo, el convenio firmado ya por el anterior gobierno municipal daba suelo a Quirón en Nuevo Gijón para impulsar un hospital privado. El último escollo para ejectuar todo este proceso parece haberse salvado.

El acuerdo definitivo de compra de las parcelas por Quirón se ha cerrado esta misma mañana con la firma del último de los propietarios afectados. Se trata de la familia que, como adelantó LA NUEVA ESPAÑA, se había negado a firmar en las condiciones pactadas en 2022 bloqueando así la operación. Un bloqueo que llevó al Ayuntamiento a anunciar su intención de recurrir a una expropiación forzosa en caso de que no se llegara al acuerdo finalmente alcanzado. El reto municipal era conseguir esas fincas en tiempo para cumplir con las necesidades de la consejería de Salud. Algo que ya parece claro que se va a conseguir.

A la firma de esta mañana se suman las que realizaron a lo largo del día de ayer el resto de propietarios.El acuerdo económico incluye una cifra por la parcela y otra por el rápido desalojo antes del 22 de noviembre. El desbloque de esta operación sigue , por un lado, al anuncio del Principado, de la próxima licitación de la obra de ampliación de Cabueñes tras los fallidos procesos previos y a las sentencias judiciales que han despejado el proyecto de Quirón en Nuevo Gijón.

Quirón pudo formalizar en marzo de 2022 el convenio urbanístico con el Ayuntamiento porque tenía un acuerdo previo de compraventa con los propietarios de estas fincas a partir de una tasación de 1,7 millones de euros. Esos acuerdos, sin embargo, estaban sujetos a condición suspensiva, vinculados a que se fuesen cumpliendo ciertos hitos –como la tramitación de la operación urbanística que se tenía que llevar a cabo para permutar los terrenos, y por lo tanto no eran compras por completo cerradas.