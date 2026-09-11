Siete escaleras en la playa de San Lorenzo de Gijón

Si bien la parte inicial del Muro de San Lorenzo, entre la iglesia de San Pedro y el comienzo de la calle de Ezcurdia, cuenta con la peculiaridad de ser la más antigua de este malecón, se da la paradoja de que sus escaleras son las más recientes de todas las construidas entre el citado templo y el puente del Piles.

Aunque en este tramo la numeración hace referencia a cinco accesos a la playa, las Escaleras 1 a 5, en realidad cabe sumar dos más.

Una es la Escalera 0, también nombrada como “La Cantábrica”, en servicio desde el año 2008 y por tanto la más reciente de todas. También la única que no costeó el Municipio ya que su ejecución corrió a cargo del Ministerio de Medio Ambiente gracias a las gestiones de la alcaldesa Paz Fernández Felgueroso.

Si con esta sumamos ya seis escaleras, la séptima es en realidad uno de los “espectros urbanos” existentes en nuestra ciudad: vestigios que, para quien tenga el ojo atento y curioso, son capaces de revelar funciones, usos e hitos urbanos ya desaparecidos.

Parte superior de la “escalera fantasma” hacia 1910, cuando aún estaba en servicio. / Biblioteca Patac

Esta escalera, que podría denominarse la “escalera fantasma”, es en realidad la más antigua que hoy está presente en el Muro, ya que fue construida a finales del siglo XVIII junto con el tramo del entonces llamado “Paredón de San Lorenzo” enrasada dentro de su estructura. Dejó de prestar servicio en 1937 momento en el que se produce una importante remodelación del trazado el Muro debido al ensanchamiento de la calle de Cabrales entre el Náutico y el Campo Valdés, obra de la que en 2027 se cumplirán 90 años. En ese momento el hueco esta escalera se rellenó de hormigón en masa, de hecho es el contraste de ese material con la cantería circundante lo que permite visualizar hoy su ubicación y traza.

Como sustituta de esta escalera “jubilada” se levantó la Escalera 3, en algunas referencias de posguerra citada con el nombre popular de La Escalerina -obviamente atendiendo al contraste entre su discreto tamaño y el de la escalera siguiente, La Escalerona, que también es la Escalera 4-, mote que no ha perdurado en el tiempo.

La antigua Rampla de la Pescadería con el trazado que tuvo hasta la modificación de ese tramo del Muro en 1937. / Muséu del Pueblu d’Asturies

Fue también fruto de esa importante renovación urbanística litoral -abordada durante la alcaldía de Avelino González Mallada y vinculada al conocido como “Plan de Reformas Urbanas de Gijón”- la demolición de la antigua Rampla de la Pescadería al quedar afectada por el citado ensanchamiento viario y la construcción de la actual como sustituta, que también es la Escalera 2. Así mismo fue hace casi nueve décadas cuando se determinó la ubicación y trazado de la Escalera 1.

Como es sobradamente conocido también en el periodo de la Segunda República está el origen de La Escalerona, obra impulsada por el alcalde Gil Fernández Barcia e inaugurada en el verano de 1933.

Huella de la “escalera fantasma” visible actualmente en el muro de San Lorenzo a la altura del Náutico. / H. B.

La Escalerona tiene en común con el resto de obras citadas y realizadas menos de un lustro después al técnico que asumió su trazado: el arquitecto municipal José Avelino Díaz y Fernández Omaña.

Para el final nos queda la Escalera 5, peculiar también por diseñarse como engarce entre el tramo más antiguo del Muro -en esta ubicación conocida como “La Garita” terminaba el paredón levantado en época jovellanista- y su continuación edificada hasta la desembocadura del Piles entre 1907 y 1914, bajo proyecto -incluyendo también sus escaleras- del arquitecto municipal Miguel García de la Cruz.

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En 2007, coincidiendo con el centenario del inicio de estas obras, se colocó en esta escalera una placa conmemorativa recordando aquel proceso crucial para el urbanismo local -el establecimiento del linde definitivo entre la ciudad, la playa de San Lorenzo y el mar Cantábrico-, elemento que hoy apenas resulta legible debido a la falta de mantenimiento que sufren en el presente tantos elementos del patrimonio público municipal. Pero esa es ya otra historia.