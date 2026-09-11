Las zonas tensionadas de Gijón siguen adelante por ahora: el TSJA tumba las medidas cautelares pedidas por el Ayuntamiento

Cimavilla y La Arena seguirán siendo zonas tensionadas de vivienda. Eso es lo que se desprende del fallo del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias al rechazar las medidas cautelares pedidas por el Ayuntamiento de Gijón de paralizar esta declaración como zonas tensionadas de estos dos barrios que previamente había hecho la consejería de Vivienda. Entre otras cosas, el TSJA considera que no se dan los supuestos necesarios para que el Ayuntamiento solicite una medida cautelar de este tipo. El recurso principal sigue adelante a la espera de resolución.

El fallo se acaba de conocer. Es la continuación a un episodio que viene de lejos y que tuvo su última novedad este verano. Precisamente, también con el TSJA como protagonista. Fue a primeros del mes de agosto cuando el máximo órgano de Justicia del Principado de Asturias rechazó la petición municipal de habilitar días en agosto, mes inhábil para la Justicia, para resolver la pieza separada de su recurso contra la declaración de zonas tensionadas. El Tribunal, en aquel momento, ya contestó que no apreciaba una situación de urgencia o ninguna "circunstancia especial" que motive resolver una medida cautelar en agosto.

Eso emplezaba el tema de la cuestión al inicio del curso judicial. Un inicio que está fijado siempre para el 1 de septiembre. Y no se ha hecho esperar. Según un auto que se acaba de dar a conocer, el TSJA ha desestimado la petición del Ayuntamiento al entender, entre otras cosas, que no se motiva lo suficiente la petición de frenar cautelarmente la medida impulsada por la consejería de Vivienda. Se entiende, por otro lado, que los argumentos dados por el Ayuntamiento son hipotéticos.

Con ello, de facto, las zonas tensionadas de La Arena y Cimavilla siguen adelante. Y se abre un nuevo punto de fricción, y ya van unos cuantos, entre el Ayuntamiento y la Consejería de vivienda de Ovidio Zapico (IU).