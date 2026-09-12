Brutal agresión en El Parchís, en Gijón: pega a una paliza a una mujer, la emprende a golpes con otros chicos, roba unas gafas y termina reducido

Tremenda escena la vivida anoche en la plaza del Parchís, en Gijón. La Policía Local terminó por detener a un hombre de 48 años y nacionalidad española que protagonizó una tremenda sucesión de agresiones. Según las fuentes consultadas, propinó una paliza a una mujer, atacó a tres pasajeros sin razón alguna que esperaban para tomar un autobús, robó unas gafas, la emprendió con otra mujer y finalmente lo redujo un peatón. Los hechos ocurrieron ya entrada la noche, si bien generaron mucho revuelo porque había bastante gente en la plaza del Instituto.

La Policía Local recibió una llamada de alerta. Avisaba de que había un hombre en El Parchís que se encontraba golpeando a una mujer. Rápidamente, varias patrullas salieron hacia la zona. Los agentes se encontraron una escena preocupante. Vieron a una persona en el suelo, junto a una marquesina, que respondía a la descripción de la mujer agredida. Además, había otras tres personas que requerían su atención. Estas aseguraron a los policías que el hombre que había pegado a la mujer les atacó también sin razón alguna mientras se encontraban esperando la llegada de un autobús.

Los agentes pudieron reconstruir rápidamente los hechos. El hombre, que acabó detenido poco después, lo que había hecho tras la primera agresión y luego la segunda, la de la parada de bus, fue abalanzarse sobre otra chica. Le empezó a dar golpes y le quitó las gafas. La cosa no quedó ahí, puesto que además arrojó las gafas de la chica al suelo. Fue entonces cuando, según las fuentes consultadas, el implicado terminó reducido por un peatón. Este hombre liberó a la chica de las gafas.

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La cosa fue a más. Las fuentes consultadas explican que luego, de nuevo, los agentes tuvieron que reducir al agresor. Esta maniobra se produjo cerca de la parada de bus que hay mirando hacia la calle Jovellanos, en El Parchís. El implicado les contó a los agentes que sintió dolor en el brazo y en el hombro izquierdo. Así que, tal y como estipula el protocolo, se trasladó al arrestado a Puerta de la Villa. Allí, en el centro médico, recibió la atención correspondiente, pero todavía hubo que llevarlo al Hospital de Cabueñes. Finalmente, los agentes de la Policía Local lo dejaron bajo custodia de la Policía Nacional.