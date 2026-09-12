Las carabelas portuguesas continúan en la costa gijonesa: bandera roja de nuevo en la playa de San Lorenzo

Peligro por carabelas portuguesas. El servicio de Salvamento de Gijón ha tenido que volver a izar este sábado la bandera roja en la playa de San Lorenzo, concretamente en la escalera 4. Desde esta mañana, en esta zona del principal arenal gijonés ondean la bandera roja y la morada que alerta de la presencia de estas especies urticantes.

Debido a que esta mañana aparecieron ejemplares de carabelas portuguesas, el servicio de Salvamento ha colocado la bandera roja en la zona de la Escalerona. El resto de la playa de San Lorenzo cuenta, por el momento, con bandera amarilla en las escaleras 8 y 12.

La presencia de carabelas se ha vuelto habitual en los últimos veranos en las playas de la ciudad, obligando al equipo de Salvamento a tomar medidas preventivas de cara a evitar picaduras. Aunque la segunda quincena de julio y el mes de agosto son los periodos en los que llegan más ejemplares, durante este mes de septiembre las carabelas portuguesas continúan aferrándose a la costa gijonesa, donde la temperatura del mar es hoy de 21.°C.

Ante estas situaciones, el Bioparc Acuario de Gijón, en colaboración con la Universidad de Oviedo y el Centro Oceanográfico, está realizando pruebas experimentales con barreras flotantes para estudiar el comportamiento de las carabelas portuguesas. El proyecto, enmarcado en la iniciativa "Physalia", analiza la biología, navegación y dispersión de esta especie. Ese experimento dio en agosto un nuevo paso cuando se colocó, en el dique de Sahones —colindante con el Bioparc Acuario— un cercado con 25 metros. El objetivo es valorar si estas barreras, u otras con una red sumergida, pueden contener a las carabelas portuguesas "sin que les genere estrés para que suelten sus tentáculos y, si los sueltan, ver si flotan o se hunden".

Tras el verano, los expertos decidirán si las barreras contra las carabelas portuguesas son útiles para proteger a las playas. Se descarta que esos artilugios puedan servir en San Lorenzo, pero se deja la puerta abierta a usarlos en Poniente o el Arbeyal.