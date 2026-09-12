Daniel Suárez se corona en la cucaña de Cimavilla: de sufrir un ictus en marzo a ganar por segundo año consecutivo la tradicional prueba gijonesa

De sufrir un ictus en marzo, a recibir una gran ovación por parte de sus vecinos "de toda la vida" tras coronarse por segundo año consecutivo en la prueba más tradicional de las fiestas de Cimavilla. Daniel Suárez, conocido como "Vicen" en el barrio alto", consiguió imponerse esta tarde a los otros 14 participantes en la cucaña al alcanzar en el quinto intento el laurel que se encontraba en el extremo del palo situado en el antepuerto del puerto deportivo. "Es una prueba dura, pero es lo más guapo que tienen nuestras fiestas", celebró Suárez, que recibió como premio una televisión de 55 pulgadas.

La cucaña en Cimavilla en imágenes / Marcos León

La expectación que se había generado en las inmediaciones de la Antigua Rula era máxima. Cientos de personas se acercaron al antepuerto para no perderse ningún detalle de los intentos de los participantes por conseguir hacerse con el laurel ubicado en el extremo del palo, bastante engrasado para dificultar un reto que tan solo llegó a completar con éxito Daniel Suárez.

La prueba tuvo un carácter divertido desde antes de su inicio. Mientras que Kike Ovies se encargaba de presentar a los participantes, el público se fijaba en algunos de los disfraces que portaban los protagonistas de la cita. Entre ellos estaba el propio Suárez, que lucía al más puro estilo "Capitán Jack Sparrow". Otros, en cambio, optaron por acudir con uniformes de azafata o de vaqueros, entre otros.

Inicialmente, en la lista de participantes figuraban catorce hombres, pero una sorpresa estaba por llegar. Sara Álvarez, quien había acudido para presenciar la cucaña junto a su grupo de amigas, terminó animándose a darse un chapuzón en una tarde muy calurosa y repleta de diversión en Cimavilla.

Las tres primeras rondas sirvieron para que el jurado determinase quiénes eran los seis finalistas. En el segundo intento de la final, bajo la atenta mirada de sus hijos, Guille y Martín, y de su pareja, Alba Puente, Daniel Suárez logró deslizarse por los 7 metros de palo y levantar con éxito el laurel. "El año pasado pasé por encima, pero este año he conseguido cogerlo a la perfección. La clave es que ya no participa Iván García Puente, que ganaba siempre", bromeó el vencedor, quien explicó que "no tenía pensado apuntarme porque todavía estoy yendo a rehabilitación en Cabueñes, que estuve un tiempo que me costaba caminar y subir escaleras, pero al final quise participar".

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El podio lo completaron Mario Fernández, que ganó un reloj inteligente por alcanzar el segundo puesto, y "Moreno" Fernández, que recibió una tablet como tercer clasificado. Por su parte, los organizadores de las fiestas de Cimavilla le entregaron un vale para una ruta de 30 minutos en moto de agua por ser la única mujer que tomó parte en la prueba. El galardón al mejor disfraz se podrá elegir a través de las redes sociales de la comisión organizadora de los festejos de Cimavilla.