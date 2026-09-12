Dolor en Gijón por el fallecimiento de la abogada Conchita Reigada: "Era una luchadora"

"Era una mujer con una fortaleza mental extraordinaria, una gran inteligencia de la que no presumía y mucho carácter y voluntad. Una luchadora que vivió y murió con dignidad". Así era en palabras de su marido, el abogado Fernando de Silva Cienfuegos-Jovellanos, María Concepción Reigada Caballero. Conchita como la llamaban todos fallecía ayer a primera hora de la tarde. Tenía 73 años. La también abogada era muy querida entre los compañeros de una profesión que ejerció hasta que la esclerosis múltiple progresiva primaria que se le diagnostico hace 26 años, cuando aun no había cumplido los 47, se lo permitió.

"Todavía hace unos meses, y cuando solo podía mover dos dedos, se pasaba por el despacho para ayudar", recuerda su esposo y compañero de bufete. La enfermedad diagnosticada a Conchita es incurable y supone una pérdida progresiva de la movilidad. "Es una enfermedad cruel, sin posible curación ni tratamento y que siempre evoluciona con el tiempo a peor", explica su compañero de vida.

Nacida en Gijón el 19 de agosto de 1953 e hija de un minero de La Camocha, Conchita tuvo que dejar de estudiar muy pronto para ponerse a trabajar y ayudar a cubrir las necesidades de su familia tras sufrir su padre un grave accidente que le incapacitó. En ese momento ya echó mano de su fortalece.

Otra fecha clave es su historia vital se escribiría el 17 de enero de 1972 en la cafetería Villagrás. Allí conoció a Fernando de Silva, con él se casó en 1975 y con él tuvo a sus dos hijos: María y Fernando.

Pero su horizonte no pasaba por limitar su vida al cuidado de su familia. En uno de esos ejemplos de voluntad y fuerza que le reconocen todos, retomó sus estudios. Primero acabó Bachillerato, luego pasó las pruebas de acceso a la Universidad para mayores de 25 años y luego estudió Derecho en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). Consiguió su título en 1991 y al año siguiente se incorporaba al bufete fundado por Pedro de Silva Sierra y donde ejercían sus hijos Pedro de Silva Cienfuegos-Jovellanos –quien fue presidente del Principado de Asturias– y Fernando. La saga continua ya que María, la hija de Fernando y Conchita, también es abogada.

Su familia recuerda que Conchita supo adaptar su vida a cada limitación física que le fue imponiendo la enfermedad "sin perder la sonrisa y sin tomar ni una pastilla para la depresión. Siempre nos decía sí hay gente que está peor que yo". Pero la situación se hizo insostenible en los últimos meses cuando la enfermedad le arrebató toda la movilidad e hizo que fuera dependiente para todo. Una situación que conllevó su ingreso en un centro especializado.

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"Es difícil vivir y morir con dignidad pero Conchita ha demostrado que es posible", explica emocionado su marido. El acto de despedida de Concepción Reigada Caballero, Conchita, tendrá lugar hoy a las ocho de la tarde, en el salón de acto del Tanatorio Gijón-Cabueñes. A continuación, sus restos mortales serán incinerados.