La Empresa de Vivienda de Gijón se suma a la lucha contra la soledad no deseada con un plan de convivencia intergeneracional

No es una gran partida dentro de un presupuesto de más de ocho millones de euros pero es toda una declaración de intenciones. La Empresa Municipal de la Vivienda (Emvisa) se implicará el año que viene con las acciones contra la soledad no deseada que se están impulsando desde diferentes servicios municipales poniendo en marcha un programa piloto de convivencia intergeneracional. El presupuesto de Emvisa para 2027 que su presidente, el edil popular Guzmán Pendás, llevará la semana que viene a aprobación del consejo de administración incluye una partida de 15.000 euros para arrancar la experiencia. Pero éste no será el único dinero disponible. La idea es aumentar la financiación con otra partida que llegue desde el presupuesto de la Fundación Municipal de Servicios Sociales, que también preside Pendás.

No es la primera vez que desde el Ayuntamiento de Gijón se plantea una acción de este tipo con el doble objetivo de que esa persona mayor que tiene una vivienda pueda contar con el acompañamiento y apoyo de un compañero de piso; al tiempo que se da una alternativa a un joven con dificultades para acceder a un mercado de la vivienda cada vez más complicado.Un joven que también puede estar solo como ocurre por ejemplo con estudiantes procedentes de otros lugares. Esas experiencias previas no llegaron a cuajar.

La intención ahora es darle una vuelta de tuerca a la propuesta. Desde un punto estratégico partiendo de la idea de que se trata de buscar en esa convivencia una herramienta de trabajo contra la soledad no deseada y desde el punto de vista de la gestión apostando porque sea una entidad externa especializada quien asuma el proyecto. Ellos se encargarían de analizar los perfiles de las personas interesadas, de hacer la selección y de establecer el contacto entre aquellas que puedan ser la mejor combinación posible para esa convivencia. Pero también asumirían hacer un seguimiento para garantizar que esa convivencia es real y positiva para amba partes.

El equipo de Emvisa ya ha contactado con algunas firmas expertas para analizar su fórmula de trabajo. Una de ellas con sede en Asturias y otras de fuera de la comunidad. Además, se ha encontrado un referente en Avilés que puede servir como ejemplo de este tipo de iniciativas en el ámbito municipal.

Un bloque de viviendas en La Calzada

El programa de convivencia intergeneracional es junto al de "Jóvenes y accesibilidad" –para el que se reservan 213.000 euros– es una de las novedades de la propuesta de acción de Emvisa para el año que viene. Propuesta que vuelve a centrar la actividad de la empresa en la concesión de ayudas al alquiler y que busca consolidar el programa "Gijón confía alquilando", que se puso en marcha este año con la intención de ofrecer a propietarios de viviendas vacías las suficientes garantías como para sacar esos pisos al mercado del alquiler. Por ahora solo se han movilizado tres pisos por esta vía. A dar continuidad a este programa se van 400.000 euros. Al programa de ayudas al alquiler, algo más de 3,8 millones.

En lo que tiene que ver con la promoción y ampliación del parque municipal de viviendas,las prioridades de Emvisa pasan por finalizar la promoción de cuatro edificaciones, con un total de siete viviendas, en el barrio de Cimadevilla, derivada del convenio de cesión suscrito con el Principado de Asturias e impulsar la de un edificio de viviendas en La Calzada. Para ejecutar este nuevo proyecto se ha pasado de los 200.000 euros reservados en el actual presupuesto a 600.000 en el presupuesto del próximo ejercicio.